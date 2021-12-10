Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

10 декабря в регионе подтверждено 746 случаев новой коронавирусной инфекции:
- 268 в г. Самара
- 232 в г. Тольятти
- 43 в г. Сызрань
- 30 в Кинель-Черкасском районе
- 19 в г. Жигулевск
- 16 в Кинельском районе
- 15 в Волжском районе
- 13 в Ставропольском районе
- 13 в г. Кинель
- 12 в Нефтегорском районе
- 10 в Похвистневском районе
- 10 в г. Отрадный
- 8 в Сергиевском районе
- 8 в г. Новокуйбышевск
- 7 в Кошкинском районе
- 6 в г. Похвистнево
- 5 в г. Октябрьск
- 4 в Красноармейском районе
- 4 в Большечерниговском районе
- 4 в Красноярском районе
- 4 в Большеглушицком районе
- 3 в Челно-Вершинском районе
- 3 в Приволжском районе
- 3 в Безенчукском районе
- 2 в Клявлинском районе
- 1 в Камышлинском районе
- 1 в Исаклинском районе
- 1 в Сызранском районе
- 1 в Елховском районе
630 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 116 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Скончались 5826 человек (нарастающим итогом), в том числе:
мужчины 65, 65, 74, 75 лет, женщины 61, 65, 68, 75, 75, 87, 94 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
женщины 60, 73, 73, 73, 78, 79, 80, 83, 87 лет;
мужчины 61, 62, 65, 71, 74, 75, 83, 83 лет;
женщина 73 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной системы;
мужчина 69 лет, страдавший заболеваниями органов дыхания;
женщина 56 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы, онкологическим заболеванием;
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 182,46, по стране - 196,7.
Коэффициент летальности в области - 3,1, в стране - 2,88.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 17284, нарастающим итогом 4657606.
Фото: оперштаб СО