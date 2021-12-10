Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

250

10 декабря в регионе подтверждено 746 случаев новой коронавирусной инфекции:



- 268 в г. Самара

- 232 в г. Тольятти

- 43 в г. Сызрань

- 30 в Кинель-Черкасском районе

- 19 в г. Жигулевск

- 16 в Кинельском районе

- 15 в Волжском районе

- 13 в Ставропольском районе

- 13 в г. Кинель

- 12 в Нефтегорском районе

- 10 в Похвистневском районе

- 10 в г. Отрадный

- 8 в Сергиевском районе

- 8 в г. Новокуйбышевск

- 7 в Кошкинском районе

- 6 в г. Похвистнево

- 5 в г. Октябрьск

- 4 в Красноармейском районе

- 4 в Большечерниговском районе

- 4 в Красноярском районе

- 4 в Большеглушицком районе

- 3 в Челно-Вершинском районе

- 3 в Приволжском районе

- 3 в Безенчукском районе

- 2 в Клявлинском районе

- 1 в Камышлинском районе

- 1 в Исаклинском районе

- 1 в Сызранском районе

- 1 в Елховском районе

630 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 116 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Скончались 5826 человек (нарастающим итогом), в том числе:

мужчины 65, 65, 74, 75 лет, женщины 61, 65, 68, 75, 75, 87, 94 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

женщины 60, 73, 73, 73, 78, 79, 80, 83, 87 лет;

мужчины 61, 62, 65, 71, 74, 75, 83, 83 лет;

женщина 73 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной системы;

мужчина 69 лет, страдавший заболеваниями органов дыхания;

женщина 56 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы, онкологическим заболеванием;

​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 182,46, по стране - 196,7.

​​Коэффициент летальности в области - 3,1, в стране - 2,88.

​​​​​​​​​​​​​​​​​Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 17284, нарастающим итогом 4657606.

Фото: оперштаб СО