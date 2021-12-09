Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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9 декабря в регионе подтверждено 749 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 264 в г. Самара

- 224 в г. Тольятти

- 26 в г. Сызрань

- 24 в Сергиевском районе

- 19 в Волжском районе

- 18 в г. Кинель

- 17 в г. Похвистнево

- 16 в Кинель-Черкасском районе

- 15 в Ставропольском районе

- 15 в г. Жигулевск

- 15 в г. Чапаевск

- 12 в Богатовском районе

- 12 в Шигонском районе

- 11 в Похвистневском районе

- 11 в г. Новокуйбышевск

- 9 в Нефтегорском районе

- 9 в Сызранском районе

- 8 в Кинельском районе

- 5 в Борском районе

- 5 в г. Отрадный

- 4 в Приволжском районе

- 2 в Красноармейском районе

- 2 в Хворостянском районе

- 2 в Шенталинском районе

- 2 в г. Октябрьск

- 1 в Безенчукском районе

- 1 в Исаклинском районе

658 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 91 человек выявлен при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 187445 случаев коронавируса.



Скончались 5795 человек (нарастающим итогом), в том числе:

мужчины 63, 74, 83, 85 лет, женщины 74, 88 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

женщины 62, 72, 78, 79, 79, 81, 83, 89 лет, мужчины 49, 69, 72, 81 года, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

мужчина 70 лет, страдавший заболеваниями эндокринной системы, онкологическим заболеванием;

женщины 41, 69 лет, страдавшие заболеваниями эндокринной системы;

женщины 65, 72, 79, 85 лет;

женщина 73 лет, мужчина 53 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, онкологическим заболеванием;

мужчина 55 лет;

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 181,49, по стране - 195,89.

Коэффициент летальности в области - 3,09, в стране - 2,88.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 14771, нарастающим итогом 4640322.

Фото: оперштаб СО