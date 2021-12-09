Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

9 декабря в регионе подтверждено 749 случаев новой коронавирусной инфекции:
- 264 в г. Самара
- 224 в г. Тольятти
- 26 в г. Сызрань
- 24 в Сергиевском районе
- 19 в Волжском районе
- 18 в г. Кинель
- 17 в г. Похвистнево
- 16 в Кинель-Черкасском районе
- 15 в Ставропольском районе
- 15 в г. Жигулевск
- 15 в г. Чапаевск
- 12 в Богатовском районе
- 12 в Шигонском районе
- 11 в Похвистневском районе
- 11 в г. Новокуйбышевск
- 9 в Нефтегорском районе
- 9 в Сызранском районе
- 8 в Кинельском районе
- 5 в Борском районе
- 5 в г. Отрадный
- 4 в Приволжском районе
- 2 в Красноармейском районе
- 2 в Хворостянском районе
- 2 в Шенталинском районе
- 2 в г. Октябрьск
- 1 в Безенчукском районе
- 1 в Исаклинском районе
658 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 91 человек выявлен при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 187445 случаев коронавируса.
Скончались 5795 человек (нарастающим итогом), в том числе:
мужчины 63, 74, 83, 85 лет, женщины 74, 88 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
женщины 62, 72, 78, 79, 79, 81, 83, 89 лет, мужчины 49, 69, 72, 81 года, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
мужчина 70 лет, страдавший заболеваниями эндокринной системы, онкологическим заболеванием;
женщины 41, 69 лет, страдавшие заболеваниями эндокринной системы;
женщины 65, 72, 79, 85 лет;
женщина 73 лет, мужчина 53 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, онкологическим заболеванием;
мужчина 55 лет;
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 181,49, по стране - 195,89.
Коэффициент летальности в области - 3,09, в стране - 2,88.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 14771, нарастающим итогом 4640322.
Фото: оперштаб СО