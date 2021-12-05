Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

5 декабря в регионе подтверждено 878 случаев новой коронавирусной инфекции:
- 420 в г. Самара
- 298 в г. Тольятти
- 38 в Кинель-Черкасском районе
- 18 в Красноярском районе
- 18 в г. Новокуйбышевск
- 18 в Борском районе
- 17 в г. Жигулевск
- 16 в Кинельском районе
- 16 в г. Кинель
- 9 в г. Отрадный
- 5 в Ставропольском районе
- 4 в Челно-Вершинском районе
- 1 в Клявлинском районе
794 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 84 человека выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Скончались 5665 человек (нарастающим итогом), в том числе:
женщины 51, 56, 62, 74, 84 лет;
мужчины 47, 53, 54, 63 лет;
женщины 64, 73 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
женщины 57, 62, 66, 71, 79, 87, 90 лет, мужчины 64, 65, 67, 72 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
женщины 63, 63, 68, 69 лет, мужчина 72 лет, страдавшие заболеваниями эндокринной системы;
мужчина 60 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, органов дыхания;
женщина 91 года, мужчина 75 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;
женщина 80 лет, мужчина 73 лет, страдавшие заболеваниями органов дыхания;
мужчина 71 года, женщина 60 лет, страдавшие заболеваниями эндокринной системы и органов дыхания;
женщина 62 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной системы и органов дыхания, онкологическим заболеванием;
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 177,42, по стране - 192,66.
Коэффициент летальности в области - 3,07, в стране - 2,87.
Фото: оперштаб СО