Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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5 декабря в регионе подтверждено 878 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 420 в г. Самара

- 298 в г. Тольятти

- 38 в Кинель-Черкасском районе

- 18 в Красноярском районе

- 18 в г. Новокуйбышевск

- 18 в Борском районе

- 17 в г. Жигулевск

- 16 в Кинельском районе

- 16 в г. Кинель

- 9 в г. Отрадный

- 5 в Ставропольском районе

- 4 в Челно-Вершинском районе

- 1 в Клявлинском районе

794 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 84 человека выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Скончались 5665 человек (нарастающим итогом), в том числе:

женщины 51, 56, 62, 74, 84 лет;

мужчины 47, 53, 54, 63 лет;

женщины 64, 73 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

женщины 57, 62, 66, 71, 79, 87, 90 лет, мужчины 64, 65, 67, 72 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

женщины 63, 63, 68, 69 лет, мужчина 72 лет, страдавшие заболеваниями эндокринной системы;

мужчина 60 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, органов дыхания;

женщина 91 года, мужчина 75 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;

женщина 80 лет, мужчина 73 лет, страдавшие заболеваниями органов дыхания;

мужчина 71 года, женщина 60 лет, страдавшие заболеваниями эндокринной системы и органов дыхания;

женщина 62 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной системы и органов дыхания, онкологическим заболеванием;

​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 177,42, по стране - 192,66.

​​Коэффициент летальности в области - 3,07, в стране - 2,87.

Фото: оперштаб СО