Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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23 ноября в регионе подтверждено 1529 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 570 в г. Самара

- 229 в г. Тольятти

- 84 в г. Новокуйбышевск

- 75 в г. Отрадный

- 70 в г. Кинель

- 65 в Волжском районе

- 51 в г. Сызрань

- 48 в Кинельском районе

- 48 в г. Похвистнево

- 31 в г. Чапаевск

- 29 в г. Жигулевск

- 28 в Нефтегорском районе

- 26 в Похвистневском районе

- 23 в Ставропольском районе

- 17 в Красноярском районе

- 15 в Приволжском районе

- 13 в Большеглушицком районе

- 13 в Безенчукском районе

- 11 в Богатовском районе

- 11 в Борском районе

- 9 в Большечерниговском районе

- 8 в Хворостянском районе

- 7 в Исаклинском районе

- 7 в Шигонском районе

- 5 в Пестравском районе

- 5 в Сергиевском районе

- 5 в г. Октябрьск

- 4 в Камышлинском районе

- 4 в Шенталинском районе

- 4 в Елховском районе

- 3 в Сызранском районе

- 3 в Алексеевском районе

- 2 в Красноармейском районе

- 2 в Кинель-Черкасском районе

- 2 в Клявлинском районе

- 2 в Кошкинском районе

1407 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 122 человека выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлении.

Скончались 5263 человека (нарастающим итогом), в том числе:

женщины 67, 73, 81, 83, 89 лет, мужчины 58, 59, 70, 87 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

женщины 55, 57, 60, 69, 83, 84, 86 лет, мужчины 56, 92, 93 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

мужчины 53, 68, 84, 86 лет;

женщины 49, 71, 74, 84 лет;

женщина 66 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной системы;

мужчина 86 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания, онкологическим заболеванием;

мужчина 75 лет, страдавший заболеванием органов дыхания, онкологическим заболеванием;

женщина 85 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и эндокринной систем, органов дыхания;

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 164,83, по стране - 182,59.

Коэффициент летальности в области - 3,05, в стране - 2,84.

Фото: pixabay



