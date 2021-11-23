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Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

23 ноября 2021 14:07
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В Самаре заболели 570 человек.

23 ноября в регионе подтверждено 1529 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 570 в г. Самара
- 229 в г. Тольятти
- 84 в г. Новокуйбышевск
- 75 в г. Отрадный
- 70 в г. Кинель
- 65 в Волжском районе
- 51 в г. Сызрань
- 48 в Кинельском районе
- 48 в г. Похвистнево
- 31 в г. Чапаевск
- 29 в г. Жигулевск
- 28 в Нефтегорском районе
- 26 в Похвистневском районе
- 23 в Ставропольском районе
- 17 в Красноярском районе
- 15 в Приволжском районе
- 13 в Большеглушицком районе
- 13 в Безенчукском районе
- 11 в Богатовском районе
- 11 в Борском районе
- 9 в Большечерниговском районе
- 8 в Хворостянском районе
- 7 в Исаклинском районе
- 7 в Шигонском районе
- 5 в Пестравском районе
- 5 в Сергиевском районе
- 5 в г. Октябрьск
- 4 в Камышлинском районе
- 4 в Шенталинском районе
- 4 в Елховском районе
- 3 в Сызранском районе
- 3 в Алексеевском районе
- 2 в Красноармейском районе
- 2 в Кинель-Черкасском районе
- 2 в Клявлинском районе
- 2 в Кошкинском районе
1407 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 122 человека выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлении.

Скончались 5263 человека (нарастающим итогом), в том числе:
женщины 67, 73, 81, 83, 89 лет, мужчины 58, 59, 70, 87 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
женщины 55, 57, 60, 69, 83, 84, 86 лет, мужчины 56, 92, 93 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
мужчины 53, 68, 84, 86 лет;
женщины 49, 71, 74, 84 лет;
женщина 66 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной системы;
мужчина 86 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания, онкологическим заболеванием;
мужчина 75 лет, страдавший заболеванием органов дыхания, онкологическим заболеванием;
женщина 85 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и эндокринной систем, органов дыхания;
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 164,83, по стране - 182,59.
Коэффициент летальности в области - 3,05, в стране - 2,84.

 

Фото:    pixabay

 

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