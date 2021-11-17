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Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

17 ноября 2021 15:51
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В Самаре за сутки заболели 655 человек.

17 ноября в регионе подтверждено 1785 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 655 в г. Самара
- 415 в г. Тольятти
- 85 в г. Новокуйбышевск
- 71 в г. Отрадный
- 54 в г. Кинель
- 45 в г. Сызрань
- 38 в г. Чапаевск
- 36 в Сергиевском районе
- 35 в Нефтегорском районе
- 27 в Волжском районе
- 26 в Кинель-Черкасском районе
- 25 в г. Похвистнево
- 25 в Ставропольском районе
- 24 в Кинельском районе
- 17 в г. Октябрьск
- 17 в Богатовском районе
- 17 в Приволжском районе
- 16 в Похвистневском районе
- 14 в г. Жигулевск
- 13 в Большеглушицком районе
- 13 в Кошкинском районе
- 13 в Красноярском районе
- 11 в Пестравском районе
- 10 в Исаклинском районе
- 10 в Клявлинском районе
- 9 в Хворостянском районе
- 8 в Большечерниговском районе
- 8 в Красноармейском районе
- 7 в Безенчукском районе
- 7 в Елховском районе
- 6 в Алексеевском районе
- 6 в Челно-Вершинском районе
- 6 в Шигонском районе
- 5 в Борском районе
- 5 в Камышлинском районе
- 3 в Сызранском районе
- 3 в Шенталинском районе
1665 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 120 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 162206 случаев коронавируса.

Скончались 5092 человека (нарастающим итогом), в том числе
женщины 44, 55, 72, 75, 76, 82, 82, 84 лет, мужчины 50, 56, 65, 67, 73, 77, 80, 80 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
мужчины 35, 61, 82 лет;
женщина 68 лет;
женщины 68, 71, 79 года, мужчины 55, 69 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
женщина 32 лет, страдавшая инфекционным заболеванием;
мужчина 50 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, органов дыхания;
мужчина 75 лет, страдавший онкологическим заболеванием;
женщина 64 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной системы и органов дыхания;
мужчина 52 лет, страдавший заболеваниями эндокринной системы;
мужчина 68 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, онкологическим заболеванием;
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 159,47, по стране - 177,45.
Коэффициент летальности в области - 3,14, в стране - 2,82.

 Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 12661, нарастающим итогом 4318588.

 

Фото из открытых источников

Теги: Коронавирус

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