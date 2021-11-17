Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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17 ноября в регионе подтверждено 1785 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 655 в г. Самара

- 415 в г. Тольятти

- 85 в г. Новокуйбышевск

- 71 в г. Отрадный

- 54 в г. Кинель

- 45 в г. Сызрань

- 38 в г. Чапаевск

- 36 в Сергиевском районе

- 35 в Нефтегорском районе

- 27 в Волжском районе

- 26 в Кинель-Черкасском районе

- 25 в г. Похвистнево

- 25 в Ставропольском районе

- 24 в Кинельском районе

- 17 в г. Октябрьск

- 17 в Богатовском районе

- 17 в Приволжском районе

- 16 в Похвистневском районе

- 14 в г. Жигулевск

- 13 в Большеглушицком районе

- 13 в Кошкинском районе

- 13 в Красноярском районе

- 11 в Пестравском районе

- 10 в Исаклинском районе

- 10 в Клявлинском районе

- 9 в Хворостянском районе

- 8 в Большечерниговском районе

- 8 в Красноармейском районе

- 7 в Безенчукском районе

- 7 в Елховском районе

- 6 в Алексеевском районе

- 6 в Челно-Вершинском районе

- 6 в Шигонском районе

- 5 в Борском районе

- 5 в Камышлинском районе

- 3 в Сызранском районе

- 3 в Шенталинском районе

1665 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 120 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 162206 случаев коронавируса.

Скончались 5092 человека (нарастающим итогом), в том числе

женщины 44, 55, 72, 75, 76, 82, 82, 84 лет, мужчины 50, 56, 65, 67, 73, 77, 80, 80 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

мужчины 35, 61, 82 лет;

женщина 68 лет;

женщины 68, 71, 79 года, мужчины 55, 69 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

женщина 32 лет, страдавшая инфекционным заболеванием;

мужчина 50 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, органов дыхания;

мужчина 75 лет, страдавший онкологическим заболеванием;

женщина 64 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной системы и органов дыхания;

мужчина 52 лет, страдавший заболеваниями эндокринной системы;

мужчина 68 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, онкологическим заболеванием;

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 159,47, по стране - 177,45.

Коэффициент летальности в области - 3,14, в стране - 2,82.

Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 12661, нарастающим итогом 4318588.

Фото из открытых источников