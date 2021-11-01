Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

1 ноября в регионе подтверждено 1504 случая новой коронавирусной инфекции:
- 600 в г. Самара
- 317 в г. Тольятти
- 60 в г. Новокуйбышевск
- 46 в г. Отрадный
- 43 в г. Сызрань
- 42 в г. Кинель
- 31 в Нефтегорском районе
- 26 в Ставропольском районе
- 25 в Сергиевском районе
- 21 в г. Похвистнево
- 21 в г. Чапаевск
- 21 в Кинель-Черкасском районе
- 18 в Волжском районе
- 17 в Приволжском районе
- 15 в Богатовском районе
- 15 в Большеглушицком районе
- 15 в Кинельском районе
- 14 в г. Октябрьск
- 14 в Похвистневском районе
- 13 в Клявлинском районе
- 13 в Пестравском районе
- 11 в Исаклинском районе
- 11 в Кошкинском районе
- 11 в Красноармейском районе
- 11 в Красноярском районе
- 10 в г. Жигулевск
- 9 в Большечерниговском районе
- 9 в Хворостянском районе
- 8 в Борском районе
- 7 в Алексеевском районе
- 7 в Челно-Вершинском районе
- 6 в Елховском районе
- 4 в Безенчукском районе
- 4 в Камышлинском районе
- 4 в Шенталинском районе
- 4 в Шигонском районе
- 1 в Сызранском районе
1474 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 30 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 134692 случая коронавируса.
Скончались 4651 человек (нарастающим итогом), в том числе
мужчины 49, 55, 56, 61, 71, 78 лет;
женщины 60, 61, 63, 64, 67, 69, 73, 74, 79, 80, 88 лет;
мужчины 68, 69, 74 лет, женщины 86, 90 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
денщина 71 года, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой и пищеварительной систем;
мужчина и женщина 71 года, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
мужчина 68 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, органов дыхания;
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 145,66, по стране - 164,17.
Коэффициент летальности в области - 3,45, в стране - 2,8.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 15091, нарастающим итогом 4118284.
Фото: оперштаб СО