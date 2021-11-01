Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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1 ноября в регионе подтверждено 1504 случая новой коронавирусной инфекции:



- 600 в г. Самара

- 317 в г. Тольятти

- 60 в г. Новокуйбышевск

- 46 в г. Отрадный

- 43 в г. Сызрань

- 42 в г. Кинель

- 31 в Нефтегорском районе

- 26 в Ставропольском районе

- 25 в Сергиевском районе

- 21 в г. Похвистнево

- 21 в г. Чапаевск

- 21 в Кинель-Черкасском районе

- 18 в Волжском районе

- 17 в Приволжском районе

- 15 в Богатовском районе

- 15 в Большеглушицком районе

- 15 в Кинельском районе

- 14 в г. Октябрьск

- 14 в Похвистневском районе

- 13 в Клявлинском районе

- 13 в Пестравском районе

- 11 в Исаклинском районе

- 11 в Кошкинском районе

- 11 в Красноармейском районе

- 11 в Красноярском районе

- 10 в г. Жигулевск

- 9 в Большечерниговском районе

- 9 в Хворостянском районе

- 8 в Борском районе

- 7 в Алексеевском районе

- 7 в Челно-Вершинском районе

- 6 в Елховском районе

- 4 в Безенчукском районе

- 4 в Камышлинском районе

- 4 в Шенталинском районе

- 4 в Шигонском районе

- 1 в Сызранском районе

1474 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 30 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 134692 случая коронавируса.



Скончались 4651 человек (нарастающим итогом), в том числе

мужчины 49, 55, 56, 61, 71, 78 лет;

женщины 60, 61, 63, 64, 67, 69, 73, 74, 79, 80, 88 лет;

мужчины 68, 69, 74 лет, женщины 86, 90 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

денщина 71 года, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой и пищеварительной систем;

мужчина и женщина 71 года, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

мужчина 68 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, органов дыхания;

​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 145,66, по стране - 164,17.

​​Коэффициент летальности в области - 3,45, в стране - 2,8.



​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 15091, нарастающим итогом 4118284.

Фото: оперштаб СО