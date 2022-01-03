Где в регионе подтвержден 231 новый случай коронавирусной инфекции

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3 января в регионе подтвержден 231 случай новой коронавирусной инфекции:

- 90 в г. Самара

- 75 в г. Тольятти

- 29 в г. Сызрань

- 5 в Волжском районе

- 5 в Приволжском районе

- 4 в Безенчукском районе

- 4 в Борском районе

- 4 в Кинель-Черкасском районе

- 4 в Шигонском районе

- 2 в г. Октябрьск

- 2 в г. Чапаевск

- 2 в Похвистневском районе

- 2 в Ставропольском районе

- 1 в г. Кинель

- 1 в Красноярском районе

- 1 в Сызранском районе

207 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 24 человека выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 200838 случаев коронавируса.

Скончались 6325 человек (нарастающим итогом), в том числе:

женщины 61, 67, 73 лет, мужчина 67 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

мужчина 67, 70, 81, 83 лет;

женщины 60, 66, 70, 79, 80 лет;

мужчины 68, 76 лет, женщина 74 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

мужчина 74 лет, женщина 83 лет, страдавшие заболеваниями эндокринной системы;

​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 198,09, по стране - 213,26.

​​Коэффициент летальности в области - 3,15, в стране - 2,95.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 13806, нарастающим итогом 4978567.

Фото: pixabay