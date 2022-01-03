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Где в регионе подтвержден 231 новый случай коронавирусной инфекции

3 января 2022 14:42
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В Самаре за сутки заболели 90 человек.

3 января в регионе подтвержден 231 случай новой коронавирусной инфекции:

- 90 в г. Самара
- 75 в г. Тольятти
- 29 в г. Сызрань
- 5 в Волжском районе
- 5 в Приволжском районе
- 4 в Безенчукском районе
- 4 в Борском районе
- 4 в Кинель-Черкасском районе
- 4 в Шигонском районе
- 2 в г. Октябрьск
- 2 в г. Чапаевск
- 2 в Похвистневском районе
- 2 в Ставропольском районе
- 1 в г. Кинель
- 1 в Красноярском районе
- 1 в Сызранском районе
207 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 24 человека выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 200838 случаев коронавируса.

Скончались 6325 человек (нарастающим итогом), в том числе:
женщины 61, 67, 73 лет, мужчина 67 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
мужчина 67, 70, 81, 83 лет;
женщины 60, 66, 70, 79, 80 лет;
мужчины 68, 76 лет, женщина 74 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
мужчина 74 лет, женщина 83 лет, страдавшие заболеваниями эндокринной системы;
​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 198,09, по стране - 213,26.
​​Коэффициент летальности в области - 3,15, в стране - 2,95.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 13806, нарастающим итогом 4978567.

 

Фото:    pixabay

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