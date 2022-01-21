Где регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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21 января в регионе подтверждено 779 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 312 в г. Самара

- 155 в г. Тольятти

- 44 в г. Новокуйбышевск

- 42 в г. Сызрань

- 41 в Волжском районе

- 17 в г. Похвистнево

- 17 в Ставропольском районе

- 16 в г. Жигулевск

- 15 в г. Чапаевск

- 15 в Борском районе

- 13 в г. Кинель

- 12 в Шигонском районе

- 11 в г. Отрадный

- 9 в Безенчукском районе

- 9 в Сергиевском районе

- 8 в Исаклинском районе

- 7 в Хворостянском районе

- 6 в Камышлинском районе

- 6 в Нефтегорском районе

- 5 в Кинель-Черкасском районе

- 5 в Красноармейском районе

- 5 в Приволжском районе

- 4 в Большеглушицком районе

- 2 в Елховском районе

- 1 в Алексеевском районе

- 1 в Похвистневском районе

- 1 в Сызранском районе

743 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 36 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

На 19.01.2022:

- выявлено новых случаев COVID-19 за сутки 17 на 100 000 населения – 4 место в ПФО (ПФО – 13, РФ – 26); лидеры в ПФО – Нижегородская область и Пермский край – 21;

- по приросту заболеваемости за сутки регион занимает 4 место в округе – 80% (ПФО – 60,6%, РФ – 76,2%); лидеры в округе – Республика Удмуртия – 186%, Нижегородская область – 170,1%;

- выявлено за сутки пневмоний 3 на 100 тысяч населения – 10 место в ПФО (ПФО – 3, РФ – 4), лидеры: Марий Эл – 8, Чувашия – 7, Ульяновская и Пензенская область – 5;

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 206387 случаев коронавируса.

За сутки госпитализировано:

с COVID-19 -112 пациентов;

с подозрением на COVID-19 - 87 пациентов.

На 19.01.2022 госпитализировано за сутки 5 человек на 100 тысяч населения – 7 место в ПФО (ПФО – 5, РФ – 7). Лидеры – Нижегородская область – 9, Марий Эл - 8.

Общее количество госпитализированных — 2075.



Скончались 6588 человек (нарастающим итогом), в том числе:

женщины 62, 70 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

женщины 65, 67, 77, 80, 81 года;

мужчина 58 лет, страдавший заболеваниями эндокринной системы;

женщина 67 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

мужчины 61, 84 лет;

​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 206,33, по стране - 222,43.

​​Коэффициент летальности в области - 3,19, в стране - 2,96.



​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 12781, нарастающим итогом 5168259. На 19.01.2022 Самарская область занимает 1 место по охвату тестированием – 636 на 100 тысяч населения (ПФО – 383, РФ – 403); далее в ПФО Чувашия – 543, Марий Эл – 522).

Фото: pixabay