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Где регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

21 января 2022 16:18
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В Самаре за сутки заболели 312 человек.

21 января в регионе подтверждено 779 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 312 в г. Самара
- 155 в г. Тольятти
- 44 в г. Новокуйбышевск
- 42 в г. Сызрань
- 41 в Волжском районе
- 17 в г. Похвистнево
- 17 в Ставропольском районе
- 16 в г. Жигулевск
- 15 в г. Чапаевск
- 15 в Борском районе
- 13 в г. Кинель
- 12 в Шигонском районе
- 11 в г. Отрадный
- 9 в Безенчукском районе
- 9 в Сергиевском районе
- 8 в Исаклинском районе
- 7 в Хворостянском районе
- 6 в Камышлинском районе
- 6 в Нефтегорском районе
- 5 в Кинель-Черкасском районе
- 5 в Красноармейском районе
- 5 в Приволжском районе
- 4 в Большеглушицком районе
- 2 в Елховском районе
- 1 в Алексеевском районе
- 1 в Похвистневском районе
- 1 в Сызранском районе
743 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 36 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
На 19.01.2022:
- выявлено новых случаев COVID-19 за сутки 17 на 100 000 населения – 4 место в ПФО (ПФО – 13, РФ – 26); лидеры в ПФО – Нижегородская область и Пермский край – 21;
- по приросту заболеваемости за сутки регион занимает 4 место в округе – 80% (ПФО – 60,6%, РФ – 76,2%); лидеры в округе – Республика Удмуртия – 186%, Нижегородская область – 170,1%;
- выявлено за сутки пневмоний 3 на 100 тысяч населения – 10 место в ПФО (ПФО – 3, РФ – 4), лидеры: Марий Эл – 8, Чувашия – 7, Ульяновская и Пензенская область – 5;
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 206387 случаев коронавируса.
За сутки госпитализировано:
с COVID-19 -112 пациентов;
с подозрением на COVID-19 - 87 пациентов.
На 19.01.2022 госпитализировано за сутки 5 человек на 100 тысяч населения – 7 место в ПФО (ПФО – 5, РФ – 7). Лидеры – Нижегородская область – 9, Марий Эл - 8.
Общее количество госпитализированных — 2075.

Скончались 6588 человек (нарастающим итогом), в том числе:
женщины 62, 70 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
женщины 65, 67, 77, 80, 81 года;
мужчина 58 лет, страдавший заболеваниями эндокринной системы;
женщина 67 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
мужчины 61, 84 лет;
​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 206,33, по стране - 222,43.
​​Коэффициент летальности в области - 3,19, в стране - 2,96.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 12781, нарастающим итогом 5168259. На 19.01.2022 Самарская область занимает 1 место по охвату тестированием – 636 на 100 тысяч населения (ПФО – 383, РФ – 403); далее в ПФО Чувашия – 543, Марий Эл – 522).

 

Фото:   pixabay

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