Еще 17 человек умерли от коронавируса в Самарской области

146

Как сообщает оперштаб, на 10 мая в регионе подтверждено 98 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 29 в г. Самара

- 24 в г. Тольятти

- 8 в г. Новокуйбышевск

- 8 в г. Сызрань

- 7 в г. Кинель

- 3 в Пестравском районе

- 3 в г. Похвистнево

- 3 в г. Отрадный

- 2 в Красноярском районе

- 2 в Кинельском районе

- 2 в г. Октябрьск

- 1 в Красноармейском районе

- 1 в Челно-Вершинском районе

- 1 в Нефтегорском районе

- 1 в Кинель-Черкасском районе

- 1 в Алексеевском районе

- 1 в Кошкинском районе

- 1 в Елховском районе

