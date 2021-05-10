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Еще 17 человек умерли от коронавируса в Самарской области

10 мая 2021 13:33
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Еще 17 человек умерли от коронавируса в Самарской области

Как сообщает оперштаб, на 10 мая в регионе подтверждено 98 случаев новой коронавирусной инфекции:
- 29 в г. Самара
- 24 в г. Тольятти
- 8 в г. Новокуйбышевск
- 8 в г. Сызрань
- 7 в г. Кинель
- 3 в Пестравском районе
- 3 в г. Похвистнево
- 3 в г. Отрадный
- 2 в Красноярском районе
- 2 в Кинельском районе
- 2 в г. Октябрьск
- 1 в Красноармейском районе
- 1 в Челно-Вершинском районе
- 1 в Нефтегорском районе
- 1 в Кинель-Черкасском районе
- 1 в Алексеевском районе
- 1 в Кошкинском районе
- 1 в Елховском районе

Теги: В центре внимания заболеваемость коронавирус смертность

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