Дмитрий Азаров провел заседание регионального оперативного штаба

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В понедельник, 24 января, под председательством Дмитрия Азарова в режиме видеоконференцсвязи состоялось заседание регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Самарской области.

«Ситуация развивается, к сожалению, в соответствии с теми прогнозами, которые давали специалисты. Мы фиксируем рост заболеваемости. При этом стоит отметить, что прогнозы санитарных врачей оказываются точными: мы видим при росте заболеваемости незначительные изменения по количеству госпитализаций», — заявил губернатор, открывая заседание штаба.

Руководитель управления Роспотребнадзора по Самарской области Светлана Архипова оценила эпидемиологическую ситуацию в регионе как напряженную, с тенденцией к росту заболеваемости. На 24 января зафиксировано 1192 случая новой коронавирусной инфекции, показатель заболеваемости на 100 тысяч населения в регионе ниже среднероссийского.

Как сообщила руководитель ведомства, лабораторно подтверждены еще 28 случаев нового штамма «омикрон» в регионе. Наряду с этим, в Самарской области отмечаются грипп Н3N2, парагрипп, аденовирусные инфекции, эти данные получены в результате еженедельного мониторинга за циркуляцией вирусов. Охват тестированием на COVID-19 сохраняется на уровне, превышающем федеральный норматив.

В разрезе возрастных групп наибольшие показатели заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения отмечены среди жителей 15-17, 7-14, 30-49, 18-29. В части профессиональных групп — среди работников сферы услуг (здесь показатель в два раза выше, чем на прошлой неделе, и почти в 4 раза выше среднеобластного), офисов, образования, промышленных предприятий. В семь раз увеличилось число заболеваний COVID-19 среди школьников. Вводить ограничительные мероприятия (в том числе дистант) соответственно по классу, группе, школе Роспотребнадзор рекомендует в случае отсутствия по причине гриппа и ОРВИ 20% и более детей в классе, группе, школе; в случае заболевания новой коронавирусной инфекцией сотрудника, воспитанника, учащегося — по классу, группе.

Глава региона поставил задачу министерству образования и науки Самарской области проводить ежедневный контроль количества заболевших среди воспитанников дошкольных учреждений, школьников и студентов. Предложений о переводе на дистанционную форму обучения всех учащихся от Роспотребнадзора не поступило, но губернатор поручил обратить самое пристальное внимание на важность соблюдения санитарных правил и ежедневного контроля в образовательных учреждениях, постоянного мониторинга ситуации для защиты здоровья детей.

«Внимательное, бережное отношение, соблюдение всех правил, контроль со стороны министерства за соблюдением всех необходимых режимов в школах — это может защитить образовательную систему региона от перевода на дистанционное образование. Если мы все вместе позаботимся о детях, мы этого избежим. В противном случае мы видим, какое распространение инфекции идет среди детей, и понятно почему. В том числе, это связано с тем, что дети не вакцинированы. Я думаю, что мы еще больший рост получили бы по всему населению, если бы не были вакцинированы граждане страны, проживающие на территории Самарской области, и, конечно же, граждане иностранных государств, для которых мы вакцинацию обеспечиваем. Вот наглядный пример эффективности вакцины», — подчеркнул губернатор.

Губернатор обратил внимание на значительное увеличение количества заболевших в сфере услуг.

«Хочу обратиться ко всем руководителям, собственникам, работникам сферы услуг: примите все необходимые меры для того, чтобы защитить здоровье ваших клиентов. Очень не хотелось бы вводить дополнительные ограничения в сфере услуг, которые нам приходилось вводить в предыдущий период, когда не было защиты от инфекции, не было вакцины. Но сегодня уровень вакцинации среди тех, кто работает в сфере услуг, ниже, чем, например, в общепите, и мы имеем очень негативные результаты. А это работа с большим количеством людей в непосредственном контакте. Если ситуация не изменится, если мы не увидим значительный рост вакцинированных в этой сфере, не увидим жесткого и четкого соблюдения всех предписаний санитарных врачей, вынуждены будем принимать решение по ограничениям в сфере услуг в интересах защиты жизни и здоровья людей», — подчеркнул Дмитрий Азаров и поручил главам муниципальных образований четко отслеживать ситуацию в этой сфере.

В качестве примера эффективного взаимодействия с представителями бизнеса глава региона привел пример работы с предприятиями общепита.

«Очень подробно и внимательно отработали с руководителями общепита, и есть результаты: количество инфицированных в 5,5 раз ниже, чем среднеобластные показатели. Проводится работа, санитарные требования соблюдаются, к этому ответственно относятся сами собственники, руководители. Я хочу за это их поблагодарить, надеюсь, так и будет продолжаться в этот острый период распространения инфекции. Посмотрите, какая разница со сферой услуг, где такой ответственности за своих сотрудников, за клиентов не чувствуют. Дорожите клиентами, но не дорожите их жизнями. Дорожите своими сотрудниками, но не дорожите их здоровьем. Значит, это пустые слова. Давайте ситуацию исправим вместе. Иначе несмотря на то, что это будет тяжело для бизнеса, мы вынуждены будем в интересах защиты здоровья и жизни людей принимать решения», — заявил Дмитрий Азаров.

По сравнению с прошлой неделей на 34% стало больше заболевших ОРВИ, на 42% снизилось число случаев внебольничной пневмонии. Система здравоохранения отмечает значительный рост числа амбулаторных пациентов с коронавирусом (10131 человек) и пока стабильное, без существенного роста, количество госпитализируемых в стационары с коронавирусом и подозрением на него (2190 человек). Об этом сообщил министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян. При этом он подчеркнул, что выросло число госпитализаций детей в ковидные стационары. «Соответственно, принято решение о расширении коечного фонда и вовлечении дополнительных больниц – это областная клиническая больница №2 и часть педиатрического корпуса больницы имени Середавина», — отметил министр.

По словам руководителя ведомства, запасы лекарственных препаратов достаточные, при этом идут работы по усилению запасов. За прошлую неделю отмечен небольшой рост темпа вакцинации, было привито почти 33 тысячи жителей. В целом на данный момент привито 1 миллион 663 тысячи 687 человек, что составляет 81,8% от плана и 52,8% от населения региона. План повторной вакцинации исполнен на 57,2% — привиты 283977 человек. Два муниципалитета выполнили план вакцинации, это Камышлинский и Хворостянский районы. В Камышлинском районе также привиты 100% планового количества пожилых людей в возрасте 60+, еще в 6 муниципальных образованиях этот показатель близок к 100 процентам. Как сообщил Армен Бенян, в области поступила первая партия детской вакцины от коронавируса (1920 доз), в ближайшее время приступят к ее отправке в крупные муниципалитеты — Самару, Тольятти, Новокуйбышевск, Сызрань. Предварительно регион направил заявку на 110 тысяч доз. Исполнение плана вакцинации от гриппа составило 68,7%.

Также на штабе были заслушаны доклады представителей Кинельского района, г.о. Отрадный о ходе вакцинации на территории этих муниципальных образований, а также г.о. Похвистнево и Сызрани – о работе по правоприменительной практике органов местного самоуправления по ст. 20.6.1 КоАП РФ.