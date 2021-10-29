Для борьбы с инфекционными заболеваниями в Самарской области вводят дополнительные мощности больниц

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В Самарской области под контролем Дмитрия Азарова продолжается комплексная и масштабная работа по укреплению системы здравоохранения региона, направленная на поддержку медиков и защиту здоровья жителей губернии в условиях борьбы с COVID-19. Так в Сызрани завершается строительство современного инфекционного корпуса городской больницы № 2. В Самаре активными темпами возводится новый корпус областной детской инфекционной больницы.

Инфекционный корпус для ГБУЗ СО «Сызранская городская больница №2» рассчитан на 100 пациентов. Первый этаж отведен под реанимационное отделение на 6 коек, рентген — отделение, приемный покой и аптеку. Здесь же расположатся клинико-диагностическая лаборатория, 2 бокса для размещения маломобильных пациентов. На втором, третьем и четвертом этажах будут находиться отдельные палаты для лечения пациентов с различными видами инфекций. В подвале оборудуют центральное стерилизационное и дезинфекционное отделения, служебные и бытовые помещения. Сейчас на объекте ведутся отделочные работы, работы по внутренним инженерным сетям, наружным сетям и благоустройству территории. Планируемый ввод объекта – декабрь 2021 года.

Как рассказал главный врач Сызранской городской больницы №2 Равиль Гусейнов, раньше на территории нового корпуса находилось 2-этажное здание, построенное в 1984 году. «Оно не соответствовало санитарно-эпидемиологическим нормам и последние 15 лет не функционировало. Новый инфекционный корпус нам был очень необходим», — отметил Равиль Гусейнов.

В следующем году благодаря нацпроекту «Здравоохранение», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным, будет построен новый корпус самарской областной детской инфекционной больницы (ул.Шверника, 1). Необходимость в нем также назрела давно. По информации администрации учреждения, старое здание построено по проекту 1948 года, в 1964 году бывший детский сад был переоборудован под больницу. Здесь всего 120 коек, что очень мало.

«Это приспособленное здание, устаревшее, несоответствующее многим современным требованиям, коек недостаточно. Сегодня детей госпитализируют вместе с родителями, поэтому мест непосредственно под маленьких пациентов еще меньше. Впервые с предложением строительства нового корпуса я обращался к региональным властям еще 15-16 лет назад, периодически поднимал вопрос перед первыми лицами региона. Губернатор Дмитрий Азаров пообещал проблему решить — и свое слово он сдержал. Благодаря ему долгожданное строительство нового корпуса наконец-то началось», — рассказал главный врач Самарской областной детской инфекционной больницы Сергей Китайчик.

В новом корпусе областной детской инфекционной больницы разместят дополнительные 100 коек. Там оборудуют реанимационное, дезинфекционное отделения, блок рентгенодиагностики. Новый корпус оснастят современным медицинским оборудованием, которое будет использоваться, в том числе, для лечения от короновирусной инфекции.

«Будут палаты с вентиляционными системами, что необходимо для особо опасных инфекций, современные реанимационные койки и оборудование. Предусмотрен очень хороший рентген-блок, мощный лабораторный комплекс. К сожалению, новый штамм COVID-19 стал активнее поражать детей, в том числе, совсем маленьких. Остаются заболевания и другими инфекциями. Поэтому новый корпус для нас будет как глоток свежего воздуха», — отметил главврач.

По словам Сергея Китайчика, учреждение уже начало работу по подбору кадров для нового корпуса. «Готовим специалистов для реанимационного и педиатрических отделений, сестринские кадры. В новом корпусе ориентировочно будут работать 15-20 врачей и 30-40 медицинских сестер».

Губернатор поручил ответственным исполнителям ускорить темпы строительства объектов, возводящихся для защиты здоровья и жизни жителей региона, противодействия пандемии COVID-19. «Все что касается строительства объектов здравоохранения — в первоочередном порядке. Ни по одному проекту срывов быть не должно. Уже не по плану и не по графику — здесь опережающие сроки должны быть обеспечены. Время этого требует», — подчеркивал Глава региона.

Представитель компании – подрядчика по строительству нового корпуса областной детской инфекционной больницы Алексей Прокопенко сообщил, что завершены работы по устройству вертикальной планировки территории, проведена песчаная и бетонная подготовка, выполнено устройство котлована, залита первая часть фундаментной плиты, завершаются работы по армированию ее второй части, выполняются работы по возведению стен и колонн подвальной части здания. Объект планируют сдать в эксплуатацию в 2022 году.

«Сейчас все работы идут по графику, согласно которому новый корпус больницы вводится в декабре следующего года. В связи с тем, что объект стратегически важен, как он нужен нашим медикам и жителям, учитывая позицию Главы региона, мы планомерно будем выходить на опережающие темпы строительства. Сделаем все возможное для этого».

Строительство новых объектов медицины и обеспечение опережающих сроков их открытия возможны с помощью активного привлечения Губернатором в регион средств федерального бюджета. Это задача успешно решается благодаря конструктивной и консолидированной работе Дмитрия Азарова с Правительством РФ, федеральными органами власти, депутатами Губдумы и Госдумы РФ.

«Губернатор Дмитрий Азаров делает все, чтобы Самарская область глобально развивалась, становилась одним из главных центров Российской Федерации», – считает первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам Леонид Симановский.

Отметим, что в этом году открылись новые корпуса для пациентов с коронавирусной инфекцией в Самарской областной клинической больнице им. В.Д.Середавина и в Тольяттинской городской клинической больнице №5.

Помимо укрепления базы для борьбы с COVID-19 в регионе создается медицинская инфраструктура и по другим направлениям. «Люди, к сожалению, не перестали страдать от других болезней, и нам нужно энергично продолжать работу по модернизации первичного звена здравоохранения, развитию сети кардиологической, онкологической помощи. Всё это также требует внимания и поддержки», — отмечал Дмитрий Азаров.

До конца года будут открыты 2 центра амбулаторной онкологической помощи на базе самарских городских больниц №6 и №7. Для повышения качества медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями 6 первичных сосудистых отделений и 3 региональных сосудистых центра до конца года оснастят 36 единицами медицинского оборудования. Благодаря нацпроекту «Здравоохранение» по итогам 2021 года всего будет поставлено 78 единиц современной медицинской техники. Произведён капремонт 51 учреждения здравоохранения. Сегодня ведется реконструкция Нефтегорской центральной районной больницы, строительство поликлиники на 700 посещений в смену в Куйбышевском районе Самары (жилой район «Волгарь»), проектные работы по поликлинике в поселке Смышляевка Волжского района. По ряду объектов строительные работы начнутся в 2022 году. До конца 2023 года запланировано открытие модульных зданий для размещения 5 клинико-диагностических отделений,7 врачебных амбулаторий, 10 офисов врача общей практики, 44 фельдшерско-акушерских пунктов. Значительно улучшился автомобильной парк учреждений здравоохранения – приобретено 139 машин. В рамках реализации программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» врачи и средние медицинские работники получают единовременные социальные выплаты. Медицинские работники, трудоустраивающихся по наиболее востребованным специальностям, получают стимулирующие выплаты.

«Мы каждый год все больше и больше выделяем средств на систему здравоохранения. По сравнению с теми усилиями, которые мы предприняли в последние два года, никогда прежде не было таких масштабов капитального строительства оснащения медицинским оборудованием, поддержки сферы здравоохранения в такие сжатые сроки», — заявлял Глава региона.

В 2022 году объем средств областного бюджета в систему здравоохранения составит 20,4 млрд рублей, что в 2 раза больше первоначального плана на 2021 год. В том числе, предусмотрены средства на приобретение медикаментов и оказание высокотехнологичной медицинской помощи, социальные выплаты медикам. Запланирован резерв финансов на борьбу с COVID-19.

«Как представитель медицинского сообщества от лица всех медиков благодарю Правительство региона и лично Губернатора Дмитрия Игоревича Азарова за внимание и поддержку отрасли здравоохранения», — говорит председатель Самарской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Татьяна Сивохина.