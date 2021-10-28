Борьба с короновирусом: ЦУР Самарской области продолжает связываться с земляками по всему миру

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Ситуация с коронавирусом нестабильна во всем мире. Картина может меняться на 180 градусов в зависимости от появления новых штаммов или темпов вакцинации. ЦУР Самарской области продолжает связываться с земляками по всему миру, чтобы из первых уст узнавать, какие меры борьбы существуют в местах их проживания. Сегодня мы подготовили для вас три новые истории из Китая, Германии и Канады.

Все мы помним, что COVID-19 впервые был обнаружен как раз на территории Поднебесной. Так как же сейчас обстоят дела в это стране? Своей историей поделился наш соотечественник, журналист Александр Балицкий.

«В это сложно поверить, но сегодня во всем почти 1,5 млрд Китае больных с ковидом - менее 600 человек. Но для Китая с его политикой нулевой терпимости к этому вирусу, даже 600 инфицированных - это ЧП и повод снова закрутить гайки. Китайцы с властями не спорят. Объявили локдаун в городе-миллионнике? Закрыли магазины и кафе? Остановили городской транспорт? Опечатали весь дом? Для жителей Поднебесной это нормально! Никто даже не пикнет. Здесь считают, что именно такие жесткие меры позволили полтора года назад справиться с первой волной эпидемии. Как результат - ни второй, ни третьей, ни тем более четвертой волны», - комментирует Александр.

По его словам, для очень дисциплинированных граждан не составляет проблемы четко выполнять рекомендации по нераспространению болезни. Жители соблюдают самоизоляцию, предъявляют QR-коды на входе в заведения.

«Китайский «код здоровья» - это отдельная история. Система, которая встроена в мессенджер, привязана к номеру телефона, личному номеру (в Китае вместо паспорта), и геолокации. Пока не отсканируешь код, нельзя зайти ни в торговый центр, ни в общественный транспорт, ни в маленький магазинчик у дома. Отсканировал - и на экране светофор: зеленый, желтый или красный. Каждого, кто хотя бы теоретически мог находиться в зоне риска или рядом с заболевшим, система вычислит и определит», - продолжает Александр.

По официальным данным, с начала прививочной кампании в Китае ввели людям 2 млрд 250 млн доз вакцины. То есть на протяжении полугода - по 19 миллионов уколов в день! Александр Балицкий уверен, все дело в дисциплине.

«Начинали, как и везде, с групп риска. Пожилые, медики, полиция, сотрудники общепита и торговли. Потом все остальные. Все добровольно. Но все понимают, если прививку не сделать - шансов поехать, например, к родственникам в соседний город уже никаких. В крупных городах, вроде Пекина, привитых уже 98%. Всего же по стране уровень вакцинации 76%», - сообщил Александр.

В Китае полным ходом идет вакцинация подростков, а в 5-ти провинциях накануне учебного года уже было объявлено о вакцинации детей с трех лет.

«Здесь вообще принято доверять всему, что говорят власти и тому, что они делают. Жесткий спрос - со всех. Вот случилась вспышка в отдельно взятом городе или округе, - и тут же с позором в отставку отправляют главу местного парткомитета. За то, что не справился эпидемией. Хотя заболевших там, может, и было всего человек 10. Поэтому и санитарно-пропускной контроль - в Китае не для галочки. Если локдаун, - то локдаун. Если объявили, что предприятие отправили на вынужденные карантинные каникулы, - никому и в голову не придет поехать куда-то на отдых. Да и границы закрыты. А «большой брат» тебя всегда отследит и накажет. Жестоко? Авторитарно? Деспотично? Китайцы такие вопросы не задают. А вот для всех остальных у них ответ простой и понятный: взгляните на коронавирусные цифры! И чья после этого модель действительно работает?» - подводит итог Балицкий.

Наш земляк, чемпион мира по боксу Александр Алексеев живет в Германии, в городе Гамбург. Также, как и другие спикеры, Александр рассказывает о доверии к властям и соблюдении закона.

«В Гамбурге действует обязательное ношение масок в общественных местах и помещениях, а также на открытом воздухе, где нет возможности соблюдать расстояние 1,5 м друг от друга. Также действуют правило 2G (geimpfte, genesene - привитые и выздоровевшие) или 3G (geimpfte, genesene + getestete – привитые, выздоровевшие и протестированные). Действие этих правил 2G или 3G зависит от объема мероприятия, то есть количества людей. С 11 октября в стране за тесты на ковид нужно заплатить от 10-12 Евро. Посещение ресторанов, фитнес центров и кино возможно только для 2 G, то есть привитых и выздоровевших. 3G уже недостаточно. Вакцинация в Германии добровольная, но отмечу, что очень многие прививаются, так как немцы - народ правильный и дисциплинированный», - поделился Алексеев.

Движемся с вами в Канаду, где живет Алексей Борищев. Он отмечает высокую сознательность граждан и дисциплину. Люди не спорят с законами, не выступают против ограничений, а выполняют все рекомендации.

«Статистика в Канаде прозрачная. Если ковид, то ковид, а не ОРЗ. Ограничения - это требование носить маски в магазинах, транспорте и т.п. Так же в рестораны сейчас пускают только полностью привитых. 75 % населения полностью вакцинировано. Остальные не делают это принципиально. У кого-то теория заговора, у кого-то религия и т.п. И 80% новых случаев заражения это именно из этой группы», - говорит Алексей.

По словам Борищева, вакцины против COVID-19 в Канаде скоро станут обязательными для тысяч сотрудников государственной службы Британской Колумбии и для посетителей многих медицинских учреждений, в том числе для долгосрочного и вспомогательного ухода.

«Все, кто работает на государственной службе, должны будут получить обе прививки до 22 ноября», - резюмировал Алексей.

Мы видим, что в каждой стране выбирают свой путь борьбы с коронавирусом. В России объявлены нерабочие дни вплоть до 7 ноября. Правительство просит не забывать, что эти дни не выходные и не праздничные. Это время дано на то, чтобы остановить распространение ковида и темпы заражения. Кроме того, для удобства граждан и уменьшения очередей в Самарской области функционируют пункты вакцинации, в том числе круглосуточные и мобильные.