4 января в регионе подтверждены 219 новых случаев коронавирусной инфекции

4 января в регионе подтверждено 219 случаев новой коронавирусной инфекции:
- 78 в г. Самара
- 31 в г. Тольятти
- 23 в Сергиевском районе
- 18 в г. Похвистнево
- 12 в г. Новокуйбышевск
- 11 в г. Жигулевск
- 10 в Похвистневском районе
- 6 в г. Сызрань
- 4 в г. Чапаевск
- 3 в Безенчукском районе
- 3 в Волжском районе
- 3 в Нефтегорском районе
- 3 в Приволжском районе
- 3 в Шигонском районе
- 2 в Большечерниговском районе
- 2 в Елховском районе
- 2 в Ставропольском районе
- 2 в Сызранском районе
- 1 в г. Отрадный
- 1 в Исаклинском районе
- 1 в Хворостянском районе
200 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 19 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 201057 случаев коронавируса.
Скончались 6344 человека (нарастающим итогом), в том числе:
мужчина 73 лет, женщина 74 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, органов дыхания;
женщины 57, 60, 73 лет, мужчины 58, 66, 78 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
женщины 63, 67, 84 лет, мужчины 74, 80, 80 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
женщины 73, 73 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;
мужчины 48, 68, 70 лет;
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 198,68, по стране - 213,83.
Коэффициент летальности в области - 3,16, в стране - 2,95.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7940, нарастающим итогом 4986507.
Фото: pixabay