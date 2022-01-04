4 января в регионе подтверждены 219 новых случаев коронавирусной инфекции

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4 января в регионе подтверждено 219 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 78 в г. Самара

- 31 в г. Тольятти

- 23 в Сергиевском районе

- 18 в г. Похвистнево

- 12 в г. Новокуйбышевск

- 11 в г. Жигулевск

- 10 в Похвистневском районе

- 6 в г. Сызрань

- 4 в г. Чапаевск

- 3 в Безенчукском районе

- 3 в Волжском районе

- 3 в Нефтегорском районе

- 3 в Приволжском районе

- 3 в Шигонском районе

- 2 в Большечерниговском районе

- 2 в Елховском районе

- 2 в Ставропольском районе

- 2 в Сызранском районе

- 1 в г. Отрадный

- 1 в Исаклинском районе

- 1 в Хворостянском районе

200 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 19 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 201057 случаев коронавируса.

Скончались 6344 человека (нарастающим итогом), в том числе:

мужчина 73 лет, женщина 74 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, органов дыхания;

женщины 57, 60, 73 лет, мужчины 58, 66, 78 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

женщины 63, 67, 84 лет, мужчины 74, 80, 80 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

женщины 73, 73 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;

мужчины 48, 68, 70 лет;

​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 198,68, по стране - 213,83.

​​Коэффициент летальности в области - 3,16, в стране - 2,95.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7940, нарастающим итогом 4986507.

Фото: pixabay