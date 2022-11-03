4 из 10 компаний в Самаре проводят вакцинацию от гриппа

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Вакцинация от гриппа сегодня организована в 43% компаний: бизнес считает эту меру наиболее действенной для предотвращения эпидемии среди сотрудников. Однако самарцы делать прививку не спешат: в ее необходимости убежден только каждый четвертый житель города, следует из опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Самая популярная мера профилактики гриппа в самарских компаниях — вакцинация: чтобы предотвратить эпидемию среди сотрудников, в 43% организаций делают прививки. Другие способы противостоять инфекции применяются гораздо реже. Так, 1% работодателей перевели персонал на удаленку. Еще 7% используют маски и антисептики для рук. В 2% компаний закупили витамины, в 5% — выполняют все рекомендации Минздрава и Роспотребнадзора, 4% сообщили, что проводят санитарную обработку помещений, предлагают работникам носить перчатки и занимаются профилактикой. Отправляют заболевших домой, проветривают помещения, занимаются пропагандой здорового образа жизни, измеряют температуру, организуют занятия спортом, а также используют противовирусные препараты и народные средства 3% организаций. В каждой четвертой компании (26%) против гриппа не принимают никаких мер.



Вакцинацию от гриппа работодатели сегодня проводят реже, чем год назад, в разгар пандемии ковида, однако чаще, чем в 2009—2016 годах. В целом использование многих мер профилактики за год сократилось, тогда как число работодателей, которые ничего не предпринимают против распространения гриппа в коллективе, напротив, увеличилось и достигло доковидного уровня.



В том, что прививку от гриппа нужно делать ежегодно, сегодня убежден каждый четвертый горожанин (25%), а против выступает каждый второй (51%). Мужчины являются сторонниками вакцинации чаще женщин (29% против 23%), а опрошенные старше 45 лет — чаще респондентов до 34 (29% против 22%).



Время проведения: 18 сентября — 1 ноября 2022 года