104 новых заболевших коронавирусом выявили в Самаре

104

Как сообщает оперштаб, на 21 марта в регионе подтверждено 205 случаев новой коронавирусной инфекции:



- 104 в г. Самара

- 33 в г. Тольятти

- 9 в Ставропольском районе

- 9 в г. Чапаевск

- 7 в Челно-Вершинском районе

- 6 в Богатовском районе

- 6 в Кинель-Черкасском районе

- 6 в Клявлинском районе

- 6 в Сергиевском районе

- 5 в г. Отрадный

- 5 в Приволжском районе

- 4 в г. Похвистнево

- 2 в г. Сызрань

- 1 в Безенчукском районе

- 1 в Пестравском районе

- 1 в Хворостянском районе



175 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 30 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

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Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 53736 случаев коронавируса.

Скончались 1016 человек (нарастающим итогом).

​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 31,81, по стране - 65,09.

Коэффициент летальности в области - 1,89, в стране - 2,13.