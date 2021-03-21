104 новых заболевших коронавирусом выявили в Самаре

Как сообщает оперштаб, на 21 марта в регионе подтверждено 205 случаев новой коронавирусной инфекции:
- 104 в г. Самара
- 33 в г. Тольятти
- 9 в Ставропольском районе
- 9 в г. Чапаевск
- 7 в Челно-Вершинском районе
- 6 в Богатовском районе
- 6 в Кинель-Черкасском районе
- 6 в Клявлинском районе
- 6 в Сергиевском районе
- 5 в г. Отрадный
- 5 в Приволжском районе
- 4 в г. Похвистнево
- 2 в г. Сызрань
- 1 в Безенчукском районе
- 1 в Пестравском районе
- 1 в Хворостянском районе
175 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 30 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 53736 случаев коронавируса.
Скончались 1016 человек (нарастающим итогом).
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 31,81, по стране - 65,09.
Коэффициент летальности в области - 1,89, в стране - 2,13.
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