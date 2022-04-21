Самарский шпажист завоевал золото на чемпионате России

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В Краснодарском крае с 17 по 24 апреля проходит Чемпионат России по фехтованию. Золото завоевал Самарский спортсмен Павел Сухов.

В мужском личном турнире выступили 125 спортсменов. Но сильнейшим оказался серебряный призер Олимпийских игр в Токио Павел Сухов. В финале ему удалось обыграть двукратного чемпиона страны Сергея Ходоса. Счет поединка - 14:11. Бронзу забрали московский спортсмен Георгий Буянов и санкт-петербуржец Артем Саркисян.

При том, что Павел Сухов показал грандиозный результат на Играх в Токио-2020, золотую медаль национального чемпионата в личном первенстве он завоевал впервые, сообщает ГТРК Самара.

Фото: Министерство спорта Самарской области