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Самарский шпажист завоевал золото на чемпионате России

21 апреля 2022 10:57
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Самарский шпажист завоевал золото на чемпионате России

В Краснодарском крае с 17 по 24 апреля проходит Чемпионат России по фехтованию. Золото завоевал Самарский спортсмен Павел Сухов.

В мужском личном турнире выступили 125 спортсменов. Но сильнейшим оказался серебряный призер Олимпийских игр в Токио Павел Сухов. В финале ему удалось обыграть двукратного чемпиона страны Сергея Ходоса. Счет поединка - 14:11. Бронзу забрали московский спортсмен Георгий Буянов и санкт-петербуржец Артем Саркисян.

При том, что Павел Сухов показал грандиозный результат на Играх в Токио-2020, золотую медаль национального чемпионата в личном первенстве он завоевал впервые, сообщает ГТРК Самара. 

Фото: Министерство спорта Самарской области

 

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