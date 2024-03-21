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"Золотая шайба": завершился финальный этап среди команд 2009-2019 годов рождения

21 марта 2024 14:56
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Самарскую область представляла команда "Волга" из Сызрани.

В республике Башкортостан завершился III (финальный) этап всероссийских соревнований юных хоккеистов "Золотая шайба" среди команд 2009-2019 годов рождения.

Турнир проходил с 10 по 17 марта. В нем приняли участие 16 команд из разных субъектов Российской Федерации. Самарскую область представляла команда "Волга" из Сызрани под руководством тренера Максима Губарева.

На групповом этапе сызранцы выиграли у "Спартака" из Чувашии - 3:2 и "Ягуара" из Удмуртии - 2:0, в дополнительное время уступили марийскому "Спартаку" - 3:4 и в итоге заняли второе место в группе. В плей-офф "Волга" уступила "Рыси" из Иркутской области - 2:5, в овертайме проиграла "Ястребам" из Башкортостана - 5:6 и в споре за 7-е место уступила "Коркино" из Челябинской области - 2:3.
В результате "Волга" заняла 8-е место.

По итогам финального этапа золотые медали завоевала команда "Кстово" из Нижегородской области, серебряные - "Лачын" из Республики Татарстан, третье место досталось команде "Спартак" из республики Марий Эл.

 

Фото:   минспорта СО

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