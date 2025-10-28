Жители и гости Самарской области могут принять участие в форуме «Россия – спортивная держава»

118

С 5 по 7 ноября Самарская область принимает XIII Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава». Форум проводится с 2009 года и является одним из главных событий в спортивной отрасли, в ходе которого обсуждаются ключевые темы в области физической культуры, профессионального и массового спорта. Форум объединяет олимпийских чемпионов, руководителей отраслевых органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, спортивных федераций и объектов спорта, представителей частного бизнеса, журналистов, экспертов спортивной индустрии. Основные события Международного спортивного форума пройдут в Самаре на площадках стадиона «Солидарность Самара Арена», а также на других объектах в Самаре и Тольятти.

Каждый желающий житель и гость Самарской области может принять непосредственное участие в событиях форума.

5 ноября, в день открытия форума, в 8:00 в Самаре на площади Куйбышева состоится массовый забег «Чистый спорт» со стартом и финишем у театра оперы и балета имени Шостаковича. На старт выйдут олимпийские чемпионы и чемпионы мира, сильнейшие спортсмены Самарской области, представители всероссийских спортивных федераций и все любители спорта, разделяющие идеи здорового образа жизни. Участие в забеге бесплатное. Для дистанции 5 км потребуется медицинский допуск. Регистрация открыта до 3 ноября, получение стартовых пакетов – с 1 по 4 ноября в Самаре на площадке ТЦ «Гудок».

6 ноября жители и гости Самарской области могут принять участие в фестивале фитнеса «Накрути себя», который стартует в 18 часов на поле стадиона «Солидарность Самара Арена». Для участия нужно зарезервировать бесплатный билет по ссылке: https ://smr.kassir.ru/sport/samara-arena-3/muzyikalnyiy-fitnes-festival_2025-11-06 и прийти на стадион в спортивной одежде (по погоде) и в хорошем настроении. Участников ждут массовые занятия по разным направлениям фитнеса, мастер-классы от презентеров международного уровня и выступление музыкального хедлайнера фестиваля.

Для жителей Самарской области от 6 до 16 лет в течение двух дней, 5 и 6 ноября, в секторе «С» стадиона «Солидарность Самара Арена» будет проходить детский фестиваль «Ты в спорте». Юные участники смогут познакомиться с 50 видами спорта и физической активности, принять участие в мастер-классах и по итогам прохождения станций получить рекомендации по выбору вида спорта. Площадки работают с 9 утра. Участие в фестивале бесплатное. Чтобы попасть на него, нужно зарегистрироваться на сайте https://тывспорте.рф. Дети до 12 лет посещают фестиваль в сопровождении родителей или законных представителей.

В рамках форума «Россия – спортивная держава» также запланирована обширная спортивная программа, которую жители и гости Самарской области могут посетить в качестве зрителей. Со 2 по 5 ноября болельщики смогут познакомиться с олимпийским видом спорта «керлинг»: всероссийские ооревнования среди юношей и девушек будут проходить в спорткомплексе «Ипподром-Арена». Бронирование билетов по ссылке: https ://smr.kassir.ru/sport/vserossiyskie-sorevnovaniya-po-kyorlingu-sredi-yunoshey-i-devushek-do-17-let-v-distsipline-kyorling- .

5 и 6 ноября в крытом футбольном манеже «Самара Арена» будут проходить соревнования по фиджитал-спорту «Кубок Победы. Волга». Билеты на эти состязания можно забронировать здесь: https ://smr.kassir.ru/sport/kubok-pobedyi-volga .

В среду, 5 ноября, на главном поле стадиона «Солидарность Самара Арена» состоится зрелищный финал Кубка России по гонкам дронов в классе 330 мм. Увидеть шоу своими глазами могут все желающие, билеты нужно бронировать по ссылке: https ://smr.kassir.ru/sport/samara-arena-3/kubok-rossii-po-gonkam-dronov_2025-11-05 .