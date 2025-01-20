Жителей Самарской области приглашают принять участие в «Лыжне России»

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В Самарской области 8 февраля 2025 года в 43-й раз пройдет Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». Мероприятие проводится ежегодно с целью пропаганды физической культуры и спорта, патриотического воспитания, привлечения молодежи и взрослых к регулярным занятиям лыжным спортом.

Лыжные старты пройдут в разных городах и районах Самарской области: в Самаре, Тольятти, Жигулевске, Новокуйбышевске, Октябрьске, Сызрани, в Алексеевском, Большеглушицком, Большечерниговском, Борском, Елховском, Исаклинском, Клявлинском, Красноармейском, Красноярском, Нефтегорском и Пестравском районах. Всего по области на лыжню выйдут около 6000 человек.

Центральный старт намечен на субботу, 8 февраля, на трассах спортивной школы «Чайка». В программе соревнований спортивные забеги на дистанции 5 км для юношей и девушек и 10 км для взрослых, а также массовый забег на 3 км для всех желающих старше 7 лет.

Расписание мероприятия:

10:20 Старт на 5 км – юноши 2007–2014 г.р.

10:35 Старт на 5 км – девушки 2007–2014 г.р.

10:50 Старт на 10 км – мужчины 2006 г.р. и старше

11:00 Старт на 10 км – женщины 2006 г.р. и старше

11:40 Церемония открытия

11:50 Церемония награждения победителей и призеров: 5 км

12:00 Старт на массовый забег 3 км – 2017 г.р. и старше

12:10 Церемония награждения победителей и призеров: 10 км

13:00 Закрытие мероприятия

Победители и призеры по возрастным категориям на дистанциях 5 и 10 километров будут награждены медалями и дипломами министерства спорта России и ценными призами министерства спорта Самарской области. Участникам забегов на 5 и 10 километров также будет вручаться сувенирная продукция министерства спорта России.

Для регистрации на гонку участникам понадобятся паспорт или свидетельство о рождении, полис ОМС и медицинское заключение врача о допуске к участию в соревнованиях. Комиссия по допуску начнет работу с 3 февраля. Также можно будет пройти предварительную регистрацию на старт на портале Госуслуг в тестовом режиме.

Проведение массовых соревнований по лыжным гонкам активно способствует вовлечению детей и молодежи в систематические занятия физической культурой и спортом и увеличению продолжительности жизни старшего поколения. Это соответствует целям национальных проектов России. В Самарской области с целью поддержки детско-юношеского и массового спорта действует разработанная по решению губернатора Вячеслава Федорищева программа «Мастер спорта».

Фото – Минспорт Самарской области