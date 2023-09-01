Завтра в ЛДС «Лада-Арена» состоится долгожданный старт «Лады» в КХЛ

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1 сентября начинается 16-й сезон Континентальной хоккейной лиги, в рамках которого определится чемпион России. Он стартует матчем за Кубок Открытия, в котором встретятся финалисты прошлого сезона. В Москве столичный ЦСКА примет казанский «Ак Барс».



А уже завтра в ЛДС «Лада-Арена» состоится долгожданный старт «Лады» в сезоне 20023/2024. Благодаря личному участию Главы региона Дмитрия Азарова, спустя шесть лет большой хоккей возвращается в Автоград.



Сегодня история тольяттинского хоккея пока не насчитывает и полувека. 31 августа ХК «Лада» отметил свой 47-й День рождения, но по количеству медалей и титулов он уверенно опережает многие старейшие клубы. В 90-е годы волжане дважды становились чемпионами страны.



Регулярный чемпионат продлится до 26 февраля 2024 года. Все команды, как и в прошлом сезоне, проведут по 68 матчей. Чемпионом России официально становится лучший клуб по итогам плей-офф, а чемпионом КХЛ - обладатель Кубка Гагарина.

Фото: минспорта СО