Завершился фестиваль "Время регби в Самаре"

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Во второй день фестиваля состоялись турнир по тег-регби среди детей 2013-2014 годов рождения и матч с участием сборной России.



Соперником сборной стала команда "Русские Барбарианс", в которой сыграли легионеры, выступающие в чемпионате России по регби. Также в составе "Барбарианс" вышел самарский регбист Амир Шамшутдинов.



На стадионе "Солидарность Самара Арена" были установлены регбийные ворота и нанесена специальная разметка. Соперники провели результативный матч. Сборная России захватила лидерство в первом тайме: после трех удачных попыток с реализацией команда повела - 21:0. Во втором тайме больше атаковали "Барбарианс", но и сборной России удалось провести несколько результативных действий.



Кубок князя Оболенского в этом году достается нашей национальной сборной - победа 38:21!



В перерыве игры состоялось награждение участников детского турнира. Победителями и призерами соревнований по тег-регби стали учащиеся самарских школ №137, №146 и №178.



Фото: стадион "Солидарность Самара Арена"