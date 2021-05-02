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Защитник самарского клуба «Крылья Советов» Никита Чернов прокомментировал результат матча с "Акроном".
Защитник Чернов: задача «Крыльев Советов» в ФНЛ — набрать 100 очков и забить 100 голов
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Защитник Чернов: задача «Крыльев Советов» в ФНЛ — набрать 100 очков и забить 100 голов

2 мая 2021 22:25
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Защитник самарского клуба «Крылья Советов» Никита Чернов прокомментировал результат матча с "Акроном".

В матче 40-го тура Футбольной национальной лиги сезона-2020/2021 «Акрон» принимал самарские «Крылья Советов». Встреча прошла на стадионе «Кристалл» в Жигулёвске и завершилась победой гостей 2:1.

Благодаря этой победе самарский клуб обеспечил себе участие в РПЛ в следующем сезоне. Защитник самарского клуба «Крылья Советов» Никита Чернов прокомментировал результат.

«Поле было тяжёлое, поэтому не могли комбинировать и нащупать свою игру. Во многих ситуациях играли просто — длинными передачами. Радует, что дожали и победили. Не хотелось бы загадывать, но понятно, что весь город и болельщики мечтают об этом финале — «Крылья» давно там не играли. Что касается чемпионата, у нас есть задача набрать 100 очков и забить 100 голов — побить всевозможные рекорды в этом году. Подойдём максимально ответственно к следующим играм. Сергей Александрович Корниленко тренируется вместе с нами. Думаю, в следующем матче мы ему поможем и сделаем праздник — он должен забить. Хотелось бы верить в это», — передаёт слова Чернова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Самарские «Крылья», набрав 92 очка за 39 матчей, занимают первую строчку таблицы. У «Нижнего Новгорода», который на третьем месте, 81 очко за 39 игр. Клубам предстоит провести по три игры. Таким образом, клуб из Самары обеспечил себе выход в Российскую Премьер-Лигу на следующий игровой сезон. 

Теги: Самара футбол

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