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В Московской области завершились всероссийские соревнования по бесконтактному регби «Регбийная школьная лига».



Наш регион на турнире представляла команда самарской школы №146 из поселка Прибрежный - мальчики и девочки 2014-2015 годов рождения.



Наша команда заняла первое место на групповом этапе и без поражений дошла до финала, став в итоге серебряным призером соревнований. Золото - у команды Усть-Донецкой школы №2 из Ростовской области.



Лучшим игроком в составе самарцев был признан Роман Ленник.



В финальных соревнованиях «Регбийной школьной лиги» сыграла 31 команда из 23 регионов.



Фото: Федерация регби Самарской области