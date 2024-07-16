Юношеские "Богатырские игры" состоялись в Тольятти

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В воскресенье, 14 июля возле тольяттинского ТЦ «Акварель» проходил Открытый всероссийский турнир по силовому экстриму среди юношей 15-17 лет "Богатырские игры 2024 – мемориал Павла Хрущева". Это были уже 25-е по счету "Богатырские игры", начиная с 2007-го года, и первые юношеские.

Между девятью участниками развернулась нешуточная борьба за призовые места. Молодые атлеты состязались в пяти дисциплинах:

1. Метание автомобильной шины 8 кг на дальность;

2. Буксировка автомобиля 1 тонна на 15 метров;

3. Эстафета - перенос атласбола массой 70 кг + утиный бег с грузом 110 кг;

4. Подъем 40-килограммовой гантели от плеча;

5. Удержание диска весом 20 кг.

Вначале лидерство захватил Илья Шуев, метнувший шину на 9 метров 95 сантиметров. Во втором упражнении Алмаз Умеров перехватил инициативу, протащив автомобиль на 15 метров за 7 секунд. В третьем, самом сложном упражнении "Эстафета" лидерство буквально вырвал Матвей Воробьев, показав лучший результат на дистанции 20 метров 12,88 секунды. В четвертом упражнении лидерство вернул себе Илья Шуев, поднявший гантель 12 раз, а в заключительном виде программы лучший результат показал Матвей Воробьев, удерживавший тяжелоатлетический диск 37,65 секунды.

В итоге победителем Игр стал Алмаз Умеров, набравший 40 баллов, на втором месте Матвей Воробьев, 38 баллов, и замкнул призовую тройку с 34 баллами Илья Шуев, все трое из Тольятти. Состязания показали, что не перевелись еще богатыри на российской земле, и подрастает достойная смена взрослым участникам "БОГАТЫРСКИХ ИГР"!

Президент СРОО "Федерация Силового Экстрима", организатор и основатель турниров "БОГАТЫРСКИЕ ИГРЫ – мемориал Павла Хрущева" Сергей Цветков благодарит тех, кому действительно небезразлично молодое поколение, кто реально помог в проведении данных соревнований, являющихся, по сути, социальным проектом. Это ТЦ «Акварель», магазин спортивного питания "СИЛА", ОФСОО "Федерация силового экстрима России", а также информационный партнер - сообщество "Спорт Тольятти".

Фото: Агентство спортивного маркетинга "СПОРТИКО"