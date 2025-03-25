Вячеслав Федорищев встретился с «Крыльями Советов» перед решающим этапом сезона

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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел встречу с руководством, главным тренером и игроками футбольного клуба «Крылья Советов». Глава региона обсудил с ними текущие дела в команде и подготовку к заключительным матчам чемпионата РПЛ.

После 21 матча «Крылья Советов» занимают в турнирной таблице 12 место. В последних трех играх, которые состоялись в марте, самарская команда набрала лишь 1 очко.

«Мы осенью встречались. Говорили о целях и задачах нашего клуба. Тогда была поставлена конкретная цель - попасть в восьмерку. Да, теперь ситуация уже другая. Сейчас у болельщиков, у нас у всех, кто переживает за клуб, много справедливых опасений. Но, Игорь Витальевич, мы верим в вас. В вас верят болельщики, верит команда», - обратился губернатор к наставнику «Крыльев» Игорю Осинькину. - Знаю, что руководство клуба, которое было усилено, очень помогает вам в вашей работе, обеспечивает все необходимое для того, чтобы у вас была возможность тренировать, а у ребят - играть. Хотел бы вас послушать, как мы видим завершение чемпионата, как настроение у команды, что будем делать для того, чтобы выправлять ситуацию».

Главный тренер «Крыльев» Игорь Осинькин рассказал о том, как сейчас идет подготовка к заключительной части сезона. Наставник команды заверил, что все игроки максимально настроены на то, чтобы побеждать.

Капитан «Крыльев», защитник Александр Солдатенков отметил, что после двух последних поражений команда собиралась и обсуждала ситуацию.

«Мы пообщались, поговорили. Дальнейших таких ошибок мы допускать не можем, не можем так оступаться. Мы должны показывать другую игру, чтобы выигрывать и отблагодарить наших болельщиков», - сказал игрок самарского клуба.

Голкипер Сергей Песьяков добавил, что вся команда сейчас сплочена вокруг главного тренера и все футболисты будут максимально настраиваться на каждую оставшуюся в чемпионате игру.

«Сплочение в команде очень важно. От каждого зависит очень многое. По составу, по потенциалу у нас очень сильная команда. По разным причинам сейчас «Крылья» ушли в такую ситуацию, случились поражения», - отметил Вячеслав Федорищев.

«Уверен, команда приложит все силы, чтобы доказать, что «Крылья» могут гораздо больше», - сказал генеральный директор «Крыльев Советов» Роберт Тер-Абрамян.

Губернатор Самарской области отметил, что помимо спортивных задач у клуба есть целый ряд других целей. В том числе, повышение посещаемости домашних матчей, привлечение болельщиков, решение вопроса с транспортной доступностью стадиона «Самара Арена» в дни игр для удобства поклонников команды.

«Крылья Советов» - команда легендарная. В полном смысле этого слова. «Крылья» - команда с большим потенциалом, который необходимо реализовывать на футбольном поле», - отметил Вячеслав Федорищев.

Ближайший матч «Крылья Советов» проведут в пятницу, 28 марта. На стадионе «Самара Арена» состоится матч против одного из лидеров чемпионата РПЛ – московского «Локомотива». Начало в 19:30.

Фото: Пресс-служба «Крылья Советов»