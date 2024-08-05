Вячеслав Федорищев обсудил с Министром спорта РФ планы развития спорта в Самарской области

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В понедельник, 5 августа, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев провел встречу с Министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым, который сегодня прибыл в наш регион с рабочим визитом. Стороны обсудили вопросы развития сферы физкультуры и спорта в Самарской области, реализации федерального проекта «Спорт-норма жизни» и региональной программы «Мастер спорта», решения существующих в отрасли проблем.

«Очень приятно быть в Самаре, на моей малой Родине, - сказал Михаил Дегтярев, начиная встречу с руководителем Самарской области. - Вячеслав Андреевич, я вас поздравляю с высоким доверием, которое вам оказал Президент страны. Владимир Владимирович Путин доверил вам крупнейший регион на Волге, у которого славные спортивные традиции».

Министр обратил внимание на высокие результаты профессиональных спортивных клубов Самарской области.

«В футболе, пожалуй, это один из немногих случаев, за исключением столицы нашей Родины, когда два клуба из одного региона, «Крылья Советов» и «Акрон», выступают в Премьер-лиге. Всегда с удовольствием смотрю их матчи. Я желаю обеим командам успеха, - сказал Михаил Дегтярев. - Поздравляю всех жителей Самарской области с тем, что «Лада» вернулась в КХЛ».

Михаил Дегтярев отметил успех уроженки Самарской области, теннисистки Дианы Шнайдер, которая вчера на Олимпиаде в Париже завоевала серебряную медаль. После финального матча спортсменке позвонил Вячеслав Федорищев.

«Вячеслав Андреевич, я благодарю вас, что вы ее поддержали. Диану Шнайдер мы тоже поздравили. Она проявила мужество. Президент говорит, что сегодня наши добиваются результатов в тылу врага», - сказал Министр.

Вячеслав Федорищев подчеркнул, что спорт в Самарской области находится на высоких позициях, в регионе много любителей спорта и успешных профессиональных атлетов. Для того, чтобы придать новый импульс развитию отрасли, была разработана региональная программа «Мастер спорта».

«По согласованию с вами мы подготовили региональную программу «Мастер спорта». Она про то, чтобы создать такие условия развития и мотивации, чтобы каждый житель Самарской области в любом возрасте мог получить возможность стать мастером спорта», - сообщил глава региона.

Руководитель Самарской области добавил, что комплексная программа «Мастер спорта» содержит различные направления, включая поддержку спортсменов, спортивных организаций, развитие инфраструктуры. Особое внимание уделено тренерским кадрам.

«Мы знаем, что очень важно сформировать такую команду тренеров, чтобы у детей, у всех, кто хочет заниматься профессиональным спортом, были лучшие наставники. Они у нас в Самарской области есть, - сказал Вячеслав Федорищев. - Мы будем поддерживать тренеров, расширять поддержку, чтобы люди, которые приняли решение стать тренером, чувствовали себя уверенно».

Министр спорта РФ отметил, что сейчас ведется разработка федеральной программы «Земский тренер». После ее утверждения у субъектов страны появятся дополнительные возможности по привлечению наставников для работы в сельских территориях.

«Зная о том, что вы эту работу ведете, мы уже приняли решение и в программу «Мастер спорта» включили свой региональный раздел «Земский тренер». Это будет дополнительно к федеральной программе, - сообщил Вячеслав Федорищев. - Мы знаем, где у нас есть проблемы с тренерами, куда нужно приглашать специалистов, и мы будем это делать». Михаил Дегтярев поблагодарил Вячеслава Федорищева за такое внимание к тренерскому сообществу.

Одна из ключевых задач региональной программы «Мастер спорта» - поддержка массового спорта, приоритизация финансирования детско-юношеского спорта, более активное привлечение частных партнеров. Михаил Дегтярев отметил, что такие же задачи перед отраслью российского спорта ставит Президент страны. «Владимир Владимирович Путин ориентирует нас, в первую очередь, на снижение коммерческой составляющей в детском и юношеском спорте. Здесь без регионов никуда», - сказал Михаил Дегтярев.

В ходе встречи глава Самарской области и Министр спорта обсудили вопрос развития спортивной инфраструктуры в регионе. За последние годы в губернии был построен ряд современных объектов, но по-прежнему остается высокой потребность в создании новых спорткомплексов, модернизации устаревших объектов.

«Здесь предстоит очень большая работа. Регион будет развивать спортивную инфраструктуру своими ресурсами, но без поддержки федерального Министерства спорта мы не обойдемся, - сказал Вячеслав Федорищев. - Сегодня я вам представлю предложения, которые у нас есть. Мы вместе с вами определим те объекты, которые будут претендовать на получение поддержки от Министерства спорта, Правительства Российской Федерации».

Михаил Дегтярев отметил качественную работу региона по формированию перечня спортивных объектов для получения федеральной поддержки.

«У региона сформирован прекрасный запросный лист. Здесь и крытые катки, и универсальные спортивные залы. Мы готовы это поддержать», - сказал Министр спорта.

Еще одной темой для обсуждения стала подготовка Самарской области к проведению международного форума «Россия – спортивная держава».

«По решению нашего Президента в следующем году форум пройдет в Самаре. Форум будет международный. Пригласим по согласованию с Президентом крупных международных функционеров и чиновников, моих коллег, министров спорта из дружественных стран», - сообщил Михаил Дегтярев.

После двухсторонней встречи Вячеслав Федорищев и Михаил Дегтярев посетили два спортивных объекта в Самаре. Они оценили состояние стадионов «Торпедо» и «Локомотив», пообщались с тренерами и спортсменами. Главой Самарской области было принято решение о проведении ремонта стадиона «Локомотив» и модернизации объекта, чтобы улучшить условия для занятий спортсменов.

Фото: пресс-служба Правительства Самарской области