Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю Дня физкультурника

166

Уважаемые спортсмены, тренеры, ветераны физкультурного движения и любители спорта!

Сегодня вся наша страна отмечает День физкультурника.

Здоровый образ жизни становится неотъемлемой частью жизни все большего числа жителей Самарской области. Количество людей, занимающихся физкультурой и спортом, ежегодно растет.

Поддержка и развитие спорта – одна из приоритетных задач регионального Правительства. Особый акцент будет сделан на укреплении спортивной инфраструктуры, ориентированной на развитие массового и адаптивного спорта, который является инструментом социализации, в том числе ветеранов боевых действий, участников специальной военной операции.

Мощный импульс развитию физкультуры и спорта, спортивной и транспортной инфраструктуры региона придает подготовка и проведение Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» — одного из главных событий в жизни российского спорта.

По решению Президента России В.В. Путина в этом году форум проводится в Самаре. Для нас это уникальная возможность представить Самарскую область как традиционно мощный спортивный регион, сделать спорт более доступным для каждого самарца, независимо от места жительства и ограничений по здоровью.

Дорогие друзья! От всей души желаю вам позитивного настроя, бодрости, здоровья и успеха во всех начинаниях! Живите спортом, занимайтесь спортом – и все у вас получится!

Губернатор Самарской области В.А. Федорищев