Всероссийские соревнования по карате пройдут в Тольятти

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Лично-командный турнир "Кубок Дружбы" по уже сложившейся традиции последних лет пройдет в ледовом Дворце спорта "Лада-Арена" с 3 по 5 ноября.

Турнир проводится уже в 11-й раз при организационном сотрудничестве министерства спорта Самарской области, Самарской областной федерации карате и Федерации карате России. Все эти годы "Кубок Дружбы" активно развивается, вовлекая в свою орбиту все новые делегации.



Начавшись с небольших региональных соревнований, сейчас "Кубок Дружбы" находится на пути к своему международному признанию.



За победу на Кубке присваивается звание мастера спорта России. Не случайно команда нашего региона в последние годы играет ведущие роли на всероссийской арене.



Руководитель управления физкультуры и спорта администрации Тольятти Дмитрий Шутов отмечает, что в Тольятти много секций, клубов и школ карате, отсюда – высокая степень конкуренции и хорошие результаты наших спортсменов на всероссийской и международной аренах.



Такие соревнования нацелены на популяризацию здорового образа жизни и спорта, что соответствует целям и задачам федерального проекта "Спорт - норма жизни", который входит в национальный проект "Демография", пишет Сова.

Фото: администрация Тольятти