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В селе Подстепки под Тольятти появилась новая спортивная площадка

9 сентября 2023 19:06
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Первыми новую спортивную площадку опробовали юные футболисты.

Сегодня, 9 сентября, в селе Подстепки под Тольятти торжественно открыли новую универсальную спортивную площадку. В праздничном мероприятии приняла участие врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

Спортивный объект размером 56 на 28 метров с искусственным газоном, хоккейными бортами и системой освещения построен в рамках государственной программы 63 региона «Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2014 – 2025 годы».

Первыми новую спортивную площадку опробовали юные футболисты. Всего в Самарской области к началу учебного года возведено 18 универсальных спортплощадок.

Глава региона Дмитрий Азаров в своем послании жителям губернии отмечал, что Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным поставлена задача по строительству объектов для массового спорта, чтобы больше жителей могли регулярно заниматься спортом.

Создание комфортных условий для занятий физической культурой и спортом - одна из целей федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография», сообщает пресс-служба минспорта СО.

 

Фото:    пресс-служба минспорта СО

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