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Все спортивные организации Самарской области получили лицензию в рамках реализации закона о гармонизации

6 апреля 2023 15:03
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Для реализации закона в Самарской области была проведена большая работа.

Все организации системы подготовки спортивной резерва Самарской области получили постоянную лицензию на ведение образовательной деятельности. По этому показателю Самарская область занимает лидирующую позицию не только в Приволжском федеральном округе, но и в целом в Российской Федерации. Так, согласно данным Рособрнадзора, первые три позиции среди субъектов ПФО занимают Самарская область – 100%, Нижегородская область – 96,3%, Республика «Башкортостан» – 52,1%.

Получение спортивными организациями лицензии на ведение образовательной деятельности – одно из главных условий реализации закона о гармонизации законодательства о физической культуре и спорте и законодательства об образовании, который вступил в силу в этом году. Как ведется работа в этом направлении в регионе, обсудили на координационном совете по развитию детско-юношеского спорта, который провел заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов. Также в заседании приняли участие представители регионального министерства спорта, минобразования, муниципалитетов, филиала ФАУ МО РФ ЦСКА (ЦСК ВВС, г.Самара).

«Детско-юношеский спорт является одним из ключевых элементов системы физической культуры и спорта, обеспечивающим вовлечение детей в систематические занятия физической культурой и спортом, их физическое развитие, воспитание и подготовку, формирование и укрепление их здоровья, патриотическое воспитание, а также формирование их гражданской идентичности, - отметил Александр Фетисов. - Реализация Закона о гармонизации должна создать принципиально новые возможности для самореализации каждого ребенка, обеспечить предпосылки для образования новых форм взаимодействия всех организаций, задействованных в этой работе, а также создать единое физкультурно-спортивное образовательное пространство».

Для реализации закона в Самарской области была проведена большая работа. На данный момент все организации, осуществляющие спортивную подготовку получили статус образовательных с единой системой нормативно-правового регулирования, а тренеры – статус педагогических работников.

«Тренеры, переведенные на должности тренера-преподавателя,     признаны лицами, имеющими квалификационную категорию педагогических работников, и продолжают получать в заработной плате соответствующую надбавку стимулирующего характера. Сейчас на региональном уровне прорабатываются вопросы по признанию и установлению квалификационных категорий иных работников, в частности, инструкторов-методистов,  переведенных на должности педагогических работников в рамках реализации Федерального закона о гармонизации», - рассказала врио министра спорта региона Лидия Рогожинская.

При поддержке Правительства и Губернатора Дмитрия Азарова в Самарской области ведется комплексная работа по созданию необходимых условий для занятий физической культурой и спортом – все это ориентирует жителей на здоровый образ жизни.

Сегодня система подготовки спортивного резерва в регионе включает 43 организации, осуществляющие спортивную подготовку: 9 государственных учреждений Самарской области, 30 муниципальных учреждений городских округов Тольятти, Самара, Новокуйбышевск, спортивная школа ЦСК ВВС, 3 некоммерческие организации, не являющиеся государственными (муниципальными) учреждениями: Акрон – Академия Коноплева, Академия «КС», ХК «ЛАДА». В организациях системы подготовки спортивного резерва Самарской области спортивную подготовку проходят более 32 000 детей, почти 800 штатных тренеров переведены на должности тренера-преподавателя, старшего тренера-преподавателя.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

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