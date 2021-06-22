В Самарской области состоится Кубок по мини-футболу среди сотрудников Госавтоинспекции

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23 и 24 июня состоится Кубок Самарской области по мини-футболу среди сотрудников Госавтоинспекции, посвященный 85-й годовщине со дня образования службы ГАИ – ГИБДД.

Соревнования проводятся по упрощенным правилам игры в мини-футбол (4 игрока в поле, 1 вратарь), продолжительность игры: 2 тайма по 10 минут.

Главная цель мероприятия - выявление сильнейшей команды, среди сотрудников Госавтоинспекции Самарского региона. Проведение соревнований направлено на укрепление взаимосвязей между сотрудниками ГИБДД Самарской области; вовлечение работников ГИБДД в регулярные занятия физической культурой и спортом; популяризация мини-футбола в Самарской области; повышение имиджа службы Госавтоинспекции.

Участниками турнира станут 17 команд со всей области.

Команды-участники будут награждены памятными подарками, кубками и дипломами. Также, будут определены победители номинаций турнира: «Лучший вратарь», «Лучший Защитник», «Лучший нападающий» и «Лучший игрок».

Фото из открытых источников