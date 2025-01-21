118

21 января в Самаре в «МТЛ Арене» состоялось торжественное открытие Кубка России по боксу имени двукратного олимпийского чемпиона Олега Саитова.

Участников соревнований и зрителей приветствовали вице-губернатор Самарской области Дмитрий Яковлев, генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко и двукратный олимпийский чемпион Олег Саитов.

«Огромная благодарность Федерации бокса России и нашему боксеру, двукратному олимпийскому чемпиону Олегу Саитову за то, что они вместе год назад привезли Кубок России по боксу в Самару и в этом году вновь доверили нам право провести этот турнир. В Самаре любят и понимают бокс, уверен, мы проведем соревнования на самом высоком уровне. При поддержке губернатора Вячеслава Федорищева, в ближайшие годы нам предстоит реализовать амбициозные проекты для развития бокса и спортивной инфраструктуры. Сделать спорт по настоящему доступным и стимулировать желание людей заниматься физкультурой, выбирать для себя активный досуг и здоровый образ жизни изо дня в день», - сказал Дмитрий Яковлев.

Татьяна Кириенко напомнила, что по результатам Кубка России будет сформирована национальная сборная для подготовки и участия в чемпионате мира в апреле этого года в Стамбуле.

«Отбор на чемпионат мира – это серьезные соревнования. Уверен, что схватки будут интересными, и наш тренерский штаб сможет сформировать такую команду, которая покорит весь мир», - подчеркнул Олег Саитов, уроженец Новокуйбышевска, воспитанник жигулевской школы бокса и тренера Игоря Уткина.

Победители и призеры Кубка России будут определены 25 января.

Вход для зрителей на трибуны «МТЛ Арены» свободный.

Фото: Максим Калинкин/минспорта СО