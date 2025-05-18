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Вратарь сборной СССР и московского «Динамо» Лев Яшин занял первое место в списке лучших голкиперов всех времен по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS), передает РБК.

В топ-3 рейтинга вошли итальянец Джанлуиджи Буффон и немец Мануэль Нойер.

Единственный обладатель «Золотого мяча» среди вратарей (1963 год), Яшин ранее был признан ФИФА лучшим игроком своего амплуа в XX веке.

Яшин всю карьеру провел в составе московского «Динамо», за сборную сыграл 74 матча, стал чемпионом Олимпиады-1956 и Евро-1960.

Фото: pxhere.com