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Вратарь сборной СССР и московского «Динамо» Лев Яшин - лучший вратарь в истории футбола по версии IFFHS
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Вратарь сборной СССР и московского «Динамо» Лев Яшин - лучший вратарь в истории футбола по версии IFFHS

18 мая 2025 19:53
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В топ-3 рейтинга вошли итальянец Джанлуиджи Буффон и немец Мануэль Нойер.

Вратарь сборной СССР и московского «Динамо» Лев Яшин занял первое место в списке лучших голкиперов всех времен по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS), передает РБК.

В топ-3 рейтинга вошли итальянец Джанлуиджи Буффон и немец Мануэль Нойер.

Единственный обладатель «Золотого мяча» среди вратарей (1963 год), Яшин ранее был признан ФИФА лучшим игроком своего амплуа в XX веке.

Яшин всю карьеру провел в составе московского «Динамо», за сборную сыграл 74 матча, стал чемпионом Олимпиады-1956 и Евро-1960.

 

Фото:  pxhere.com

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