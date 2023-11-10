«Волжский пируэт»: чемпионы России в танцах на льду Егор Базин и Елизавета Худайбердиева выступят в Самаре

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С 15 по 19 ноября в СКК «Дворец спорта имени Владимира Высоцкого» пройдут Всероссийские соревнования и пятый этап серии Гран-при России по фигурному катанию на коньках «Волжский пируэт».



Всего серия Гран-при включает 6 турниров, которые пройдут в Уфе, Омске, Красноярске, Казани, Самаре и Москве. На каждом этапе выступают спортивные пары, танцевальные дуэты и фигуристы одиночного катания.



Среди звезд фигурного катания на лед выйдет воспитанник тольяттинской школы Егор Базин. Он поборется за медали в танцах на льду в дуэте с Елизаветой Худайбердиевой, представляя Самарскую область. Пара является действующим чемпионом России, а также победителем первого этапа Гран-при, который проходил в Уфе.

Фото: pxhere.com