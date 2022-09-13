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В минувшие выходные в универсальном комплексе «МТЛ Арена» волейбольный клуб «Нова» встретился с болельщиками и провел презентацию команды.



В новом сезоне 2022/2023 волейболисты «Новы» под руководством Игоря Шулепова выступят в элите отечественного волейбола – в чемпионате России среди мужских команд Суперлиги. Напомним, что в апреле в рамках суперфинала среди команд Высшей лиги «А» новокуйбышевцы заслуженно завоевали право выступать в лиге сильнейших.



В торжественной встрече с болельщиками команды приняла участие врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская. «Благодаря поддержке областного правительства и лично Губернатора региона Дмитрия Азарова у клуба появилось новое соглашение с компанией «НОВАТЭК», которая продолжит поддерживать нашу команду. Теперь клуб сможет решать самые амбициозные задачи», – подчеркнула Лидия Анатольевна.



В Самарской области создаются комфортные условия не только для профессиональных команд и спортсменов, но также для развития массового и детско-юношеского спорта. Только в прошлом году в регионе было завершено строительство легкоатлетического манежа в Тольятти и реконструкция Дворца спорта в Самаре, было открыто два ФОКа открытого типа, новые универсальные спортплощадки и площадки ГТО, стартовало строительство лыжероллерной трассы на УСЦ «Чайка» в Самаре.



Первый домашний матч «Нова» проведет 20 октября. Соперником волжан станет ВК «Динамо-Ленинградская область». Игры команда будет проводить на двух площадках. Первая – это площадка физкультурно-оздоровительного комплекса «Октан», которая также является основной тренировочной базой «Новы». А вторая – в самарском универсальном комплексе «МТЛ Арена».



«Если матчи будут проходить в Самаре, то мы обязательно будем обеспечивать трансфер из Новокуйбышевска. Мы заинтересованы, чтобы новокуйбышевцы могли увидеть большой волейбол вживую», - отметила генеральный директор «Новы» Оксана Кузнецова.



Впереди у «Новы» большие планы. В структуре клуба появилась молодежная команда «Нова-2». Она примерно на 80 процентов состоит из выпускников новокуйбышевской волейбольной школы. Костяк команды составляют опытные игроки, которые уже выступали на профессиональном уровне.

Фото: минспорта СО