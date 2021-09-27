159

- Знаю о достижениях в мини-футболе, поздравляю всех участников. Надеюсь, этот высокий статус будет подтверждаться. Мы провели чемпионат мира по футболу на самом высоком уровне. Давайте подумаем - может, проведем еще один чемпионат мира, - отметил глава государства на встрече с руководителями политических партий.

Нам напоминает телеграм-канал Злой самаритянин, что в 2018 году в России прошел ЧМ по футболу. Среди городов, которые приняли турнир, была и Самара. В столице 63 региона состоялись 6 матчей - 4 встречи группового этапа и 2 поединка плей-офф. За время ЧМ Самарскую область посетило свыше 500 тысяч туристов.