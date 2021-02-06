ВК "Нова" в матчах на вылет завоевал право сыграть в «Финале шести» высшей лиги «А»

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Волейбольный клуб «Нова» в матчах на вылет завоевал право сыграть в «Финале шести» высшей лиги «А».

Волжане дважды переиграли магнитогорскую «Магнитку» и продолжат борьбу за медали российского чемпионата.

В решающем матче в Магнитогорске «Нова» превзошла соперника во всех игровых компонентах и блестяще выиграла встречу со счетом – 3:1 (26:24, 25:22, 23:25, 25:16).

Самым результативным игроком в составе нашей команды стал Александр Чефранов, на его счету 24 очка.

Теперь «Нове» в рамках «Финала шести» предстоит сыграть два больших тура в Ярославле и Перми, передает пресс-служба ВК "Нова".

Фото: пресс-служба ВК "Нова"