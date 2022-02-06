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ВК «Нова» стартовал в финальном этапе с двух побед

6 февраля 2022 22:56
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На своей площадке волжане переиграли «Искру» из Московской области.

Волейбольный клуб «Нова» стартовал в финальном этапе российского чемпионата Высшей лиги «А» с двух побед.

На своей площадке волжане переиграли «Искру» из Московской области. В первый день противостояния «Нова» была сильнее соперника со счетом – 3:1, во втором матче подмосковная команды не смогла взять ни одной партии – 3:0.

После этого тура новокуйбышевцы продолжают идти на втором месте турнирной таблицы финала за 1-8 места. Следующие матчи «Нова» проведет на выезде с командой ЦСКА. Игры пройдут 12 и 13 февраля в городе Раменское.

 

Фото:   минспорт СО

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