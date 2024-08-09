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В «Жигулёвской долине» пройдёт турнир по диск-гольфу среди предпринимателей

9 августа 2024 11:44
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В «Жигулёвской долине» пройдёт турнир по диск-гольфу среди предпринимателей

Технопарк в сфере высоких технологий «Жигулёвская долина» – не только благоприятная среда для развития высокотехнологичных стартапов, но и спортивно-культурное пространство для общегородских событий. Ежегодно здесь празднуют День города, организуют разнообразные спортивные турниры.

Один из таких турниров состоится 29 августа. В рамках проекта «Территория здоровья. Развитие» на специально оборудованной площадке «Жигулёвской долины» пройдёт турнир по диск-гольфу, в котором примут участие руководители и сотрудники тольяттинских организаций. Победители будут определяться в личном зачёте.

Диск-гольф – вид спорта с летающим диском, где игроки, соревнуясь, пытаются пройти отрезки дистанции за наименьшее количество бросков диска. Это демократичный вид спорта, который на начальном этапе не требует особых навыков и потому доступен для людей любого возраста и уровня спортивной подготовки. В Тольятти это спортивное направление развивается уже несколько лет.  Кстати, именно диск-гольф-трасса «Жигулёвской долины» осенью впервые станет местом проведения финального этапа Российского профессионального тура по диск-гольфу (ПроТура).

Перед началом турнира 29 августа запланирован мастер-класс, посвящённый правилам игры и технике бросков диска с разных расстояний. Его проведёт главный судья турнира – вице-президент Федерации флаинг диска России, генеральный директор компании «Про Алтимат» Илья Воробьёв.

Приглашаем к участию в турнире всех предпринимателей, представителей компаний и организаций города! Подробности – в соцсетях технопарка или по тел. организатора турнира Ирины Феопентовой +7 902 376 46 48.

Старт турнира – в 16:00. Место проведения: г. Тольятти, Южное шоссе, 165, диск-гольф-трасса на территории «Жигулёвской долины».

Мероприятие состоится при поддержке министерства экономического развития и инвестиций Самарской области. Организаторы: технопарк «Жигулёвская долина», АНО «Деловая Волга». Соорганизаторы: Торгово-промышленная палата г.о. Тольятти, зал активного отдыха NEO, компания «Про Алтимат».

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