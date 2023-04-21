Я нашел ошибку
Главные новости:
За годы своего существования общество воспитало не одно поколение выдающихся спортсменов, получивших мировое признание.
В универсальном комплексе «МТЛ Арена» отметили 100-летний юбилей «Динамо»
В пятницу, 21 апреля, губернатор в режиме ВКС выступил на съезде Ассоциации "Совет муниципальных образований Самарской области".
Дмитрий Азаров поручил главам сельских муниципалитетов проработать вопрос создания гостевых маршрутов
Центральная акция «Сад памяти» нашего региона прошла сегодня около сельского поселения Красный Яр.
Самарская область приняла эстафету международной акции «Сад памяти»
В составе сборной России Самарскую область представляют двое атлетов: каратистка Анна Чернышева и теннисист Дмитрий Виноградов.
В Венесуэле стартуют V Боливарианские игры АЛБА
Во главе «Паровоза Победы» действующий празднично украшенный паровоз «Лебедянка».
«Паровоз Победы» впервые совершит праздничный тур по городам Куйбышевской железной дороги
Планируемое время восстановления газоснабжения 22:00  21 апреля.
В Пестравском районе нарушено газоснабжение в районе н.п. Тяглое Озеро
В это вреия в квартире находилась мать пострадавшей девочки.
Двухлетняя девочка выпала из окна 9-го этажа жилого дома в Москве и выжила
Врач-анестезиолог-реаниматолог больницы рассказала о вкладе доноров крови в спасение маленьких пациентов.
Ежегодно Самарская областная детская больница получает более 300 литров донорской крови
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +11 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.62
-0.03
EUR 89.46
0.09
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самарской области пройдёт Международный фестиваль антифашистской песни «Гитары в строю!»
В Самарском областном госпитале для ветеранов войн открыли бюст заслуженного врача России Олега Яковлева
На стадионе «Солидарность Самара Арена» откроют сезон Юношеской футбольной лиги Приволжье
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

В Венесуэле стартуют V Боливарианские игры АЛБА

21 апреля 2023 19:56
139
В составе сборной России Самарскую область представляют двое атлетов: каратистка Анна Чернышева и теннисист Дмитрий Виноградов.

Сегодня, 21 апреля, в Венесуэле стартуют V Боливарианские игры АЛБА.

В соревнованиях примут участие около 3500 спортсменов из 11 стран: Боливия, Венесуэла, Куба, Никарагуа, Содружество Доминики, Антигуа и Барбуда, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Люсия, Гренада, Сент-Китс и Невис и Российская Федерация.

В сборную России для участия в Играх вошли 48 спортсменов. Они выступят в соревнованиях по семи видам спорта: бокс, пляжный волейбол, каратэ, настольный теннис, прыжки на батуте, тяжелая атлетика, художественная гимнастика. Самарскую область представляют двое атлетов: каратистка Анна Чернышева и теннисист Дмитрий Виноградов.

 

Фото:   минспорта СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В регионе планируется расширять инновационное производство медицинских изделий и технологий в сфере телемедицины.
21 апреля 2023  18:17
Виктор Кудряшов ознакомился с работой Института инновационного развития и Центра серийного производства СамГМУ
170
Временно поменялось расписание пригородных поездов на участке Мирная – Самара – Сызрань
21 апреля 2023  13:52
Временно поменялось расписание пригородных поездов на участке Мирная – Самара – Сызрань
278
Дмитрий Азаров обратился к землякам в День местного самоуправления
21 апреля 2023  11:09
Дмитрий Азаров обратился к землякам в День местного самоуправления
227
В Самарской области стартовал региональный этап мероприятий Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству 
21 апреля 2023  11:05
В Самарской области стартовал региональный этап мероприятий Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству 
1358
В Самаре бронирование путевок в детские лагеря переносится на 24, 25 и 26 апреля
20 апреля 2023  12:33
В Самаре бронирование путевок в детские лагеря переносится на 24, 25 и 26 апреля
373
Весь список