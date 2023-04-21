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Сегодня, 21 апреля, в Венесуэле стартуют V Боливарианские игры АЛБА.



В соревнованиях примут участие около 3500 спортсменов из 11 стран: Боливия, Венесуэла, Куба, Никарагуа, Содружество Доминики, Антигуа и Барбуда, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Люсия, Гренада, Сент-Китс и Невис и Российская Федерация.



В сборную России для участия в Играх вошли 48 спортсменов. Они выступят в соревнованиях по семи видам спорта: бокс, пляжный волейбол, каратэ, настольный теннис, прыжки на батуте, тяжелая атлетика, художественная гимнастика. Самарскую область представляют двое атлетов: каратистка Анна Чернышева и теннисист Дмитрий Виноградов.

Фото: минспорта СО