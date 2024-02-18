В Тольятти сотрудники МЧС приняли участие в соревнованиях по настольному теннису

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В ознаменование приближающихся праздников «День защитника Отечества» и «Международный женский день – 8 марта» во дворце спорта «Волгарь» г. Тольятти прошли соревнования по настольному теннису на первенство 31 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Самарской области. Настольный теннис - не только интересная, азартная игра, но и тренировка, которая приносит пользу физическому состоянию человека. Целью таких соревнований является пропаганда здорового образа жизни, внедрения физической культуры и спорта в ежедневную жизнь личного состава Главного управления МЧС России по Самарской области, достижения спортивного мастерства, выработки необходимых волевых качеств.

В соревнованиях, которые проходили по круговой системе, участвовали 28 мужчин и 7 женщин из 15 команд. Впервые в состязаниях приняли участие команды отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Тольятти и 92 пожарно-спасательной части 31 пожарно-спасательного отряда (г. Отрадный).