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Юные спортсмены соревновались на дистанциях 500 метров и 1200 метров свободным ходом.

18 апреля 2023 года исполняется 100 лет спортивному обществу «Динамо», которое объединяет в себе представителей всех силовых структур. Одним из приоритетных направлений деятельности Общества является работа с детьми и подростками. Динамовские тренеры прилагают максимум усилий, чтобы увлечь ребят спортом, заинтересовать здоровым образом жизни.

На днях в Тольятти состоялся лыжный марафон среди детей «Весенняя гонка», посвященный 100-летию Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо». В состязаниях, прошедших на лыжной базе специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 1 Автозаводского района города Тольятти, приняли участие более 60 юных динамовцев в возрасте от 11 до 13 лет.

Перед началом соревнований сотрудники полиции пожелали участникам получить заряд положительных эмоций и здоровья! Юные спортсмены соревновались на дистанциях 500 метров и 1200 метров свободным ходом. Борьба была упорной, у некоторых девочек и мальчиков динамовские старты были первыми в их жизни. Отличная погода и бодрое настроение сопутствовали спортсменам в успешном преодолении дистанции.

Подводя итоги спортивного состязания, председатель тольяттинского «Динамо» начальник УМВД России по г. Тольятти полковник полиции Хейрулла Ахмедханов поблагодарил тренерский состав и юных динамовцев за активное участие и вручил победителям и призерам кубки, медали и дипломы. Никто из юных спортсменов не остался без внимания, каждый участник «Весенней гонки» получил памятную грамоту.