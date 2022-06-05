В Тольятти состоялось торжественное открытие юбилейного XX детского фестиваля гандбола

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Сегодня, 5 июня, в Тольятти во Дворце спорта "Волгарь" состоялось торжественное открытие юбилейного XX детского фестиваля гандбола.



В соревнованиях принимают участие рекордное количество команд - 183 (!) из России, Беларуси, Казахстана и Узбекистана. Возраст участников - 15 лет и моложе.



Мероприятие совпало с празднованием Дня города Тольятти, которое традиционно отмечают в первое воскресенье июня. В этом году Автограду исполняется 285 лет. В рамках церемонии открытия юным спортсменам рассказали историю основания волжского города, о его основоположнике Василии Татищеве, а также главных достопримечательностях.



Участников фестиваля поприветствовали губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, первый вице-президент федерации гандбола России, руководитель Организационного управления Олимпийского комитета России Игорь Степанов и олимпийская чемпионка по гандболу Ирина Близнова.



Ирина Юрьевна от имени гандбольного клуба "Лада" преподнесла главе Самарского региона подарок - бронзовую медаль чемпионата России. Напомним, неделю назад тольяттинская команда на свой домашней арене в матче Суперлиги за третье место обыграла звенигородскую "Звезду".



По окончании торжественной церемонии состоялся праздничный концерт, в котором приняли участие творческие коллективы города Тольятти.

Фото: депаратамент информационной политики СО