В Тольятти провели соревнования по плаванию, приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

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В мероприятии приняли участие 15 спортсменов, которые состязались в плавании вольным стилем на дистанциях 100 м. и 50 м., а также эстафете 4x50 м.

В Тольятти полицейские совместно с представителями Общественного совета при территориальном органе внутренних дел провели соревнования по плаванию среди сотрудников правоохранительных органов и органов безопасности.

В состязаниях приняли участие 15 спортсменов из трех коллективов города, которые соревновались в плавании вольным стилем на дистанциях 100 м. и 50 м., а также эстафете 4x50 м.

В командный зачет вошли результаты данного турнира.

После окончания соревнований судейская коллегия подвела итоги.

В спортивной борьбе командные места распределились следующим образом:

1 место – команда Управления МВД России по Тольятти;

2 место – команда Госавтоинспекции Управления МВД России по Тольятти;

3 место – команда Отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции Управления МВД России по Тольятти.

Председатель тольяттинского «Динамо» полковник полиции Хейрулла Ахмедханов отметив хороший уровень физической подготовки сотрудников полиции, пожелал спортсменам постоянно совершенствоваться и ставить новые рекорды.

Победители и призеры получили заслуженные награды из рук старшего инспектора-методиста ВФСО «Динамо» майора внутренней службы Наталии Лизько.

Представитель Общественного совета при Управлении МВД России по городу Тольятти Алексей Сверчков поблагодарил сотрудников полиции за активное участие в спортивных состязаниях.

«В этом году все спортивно-оздоровительные и массовые мероприятия тольяттинских динамовцев посвящены 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Коллектив тольяттинского гарнизона полиции всегда отличали высокий уровень патриотизма и нравственности, стремление к спортивным победам и здоровому образу жизни», – отметил Алексей Владимирович.