в Тольятти прошел открытый кубок по зимнему мини-футболу

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Одной из приоритетных задач Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» является развитие служебно-прикладных видов спорта. В момент учреждения Общества, почти 100 лет назад, в апреле 1923 года его основной миссией было создание условий для регулярных занятий спортом и повышения боевой подготовки личного состава силовых структур. Участие в подобных соревнованиях дает возможность поддерживать физическую форму и боевую выучку, помогает выполнению рабочих задач.

В городе Тольятти на футбольном поле спортивной школы олимпийского резерва №12 «Лада» состоялся открытый кубок по зимнему мини-футболу, прошедший в рамках «Спартакиады 2023», посвященной 100-летию Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо». Организатором состязаний стала тольяттинская городская организация отделения Самарской региональной организации общественно-государственного объединения ВФСО «Динамо».

В турнире приняли участие 40 спортсменов – представители четырех коллективов физической культуры «Динамо». Борьба была напряженной и зачастую непредсказуемой. Несмотря на общую дружелюбную атмосферу, на поле царил дух здорового соперничества: никто не хотел уступать, и каждая игра была по-своему интересна и эмоциональна.

После окончания соревнований были подведены итоги, места распределились следующим образом:

1 место – команда О МВД России по г. Жигулевску;

2 место – команда КФК № 13 ОБ ППСП У МВД России по г. Тольятти.

3 место – команда КФК № 1 У МВД России по г. Тольятти;

4 место – команда КФК № 14 ОГИБДД У МВД России по г. Тольятти.

На закрытии спортивного турнира представитель Общественного совета при УМВД России по г. Тольятти Антон Просянкин отметил: «В этом году спортивные победы тольяттинских динамовцев будут посвящены 100-летию Общества «Динамо». Коллектив тольяттинского гарнизона полиции всегда отличало стремление к спортивным победам, здоровому образу жизни, и сотрудники полиции готовы своими спортивными достижениями отметить юбилей Общества».

Старший инспектор-методист тольяттинского «Динамо» майор внутренней службы Наталия Лизько поблагодарила спортсменов за активное участие и вручила памятные кубки, дипломы и медали победителям и участникам соревнований.