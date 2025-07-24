В Тольятти прошел мастер-класс по следж-хоккею для ветеранов СВО

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Игрок СХК «Лада-следж» Ярослав Кабанов и участники Ассоциации ветеранов СВО Самарской области Иван Белоглазов и Александр Папанов провели вводный мастер-класс по следж-хоккею для участников СВО, которые проходят реабилитацию в Тольятти в санатории «Прилесье».

Ребята привезли с собой следж-хоккейные сани, клюшки и тренировочную форму, продемонстрировали азы и рассказали о правилах и особенностях следж-хоккея.

️ Рассказали и о других видах адаптивного спорта, о том, как они помогают в восстановлении физической формы, социализации, обретении новых целей в жизни.

Иван Белоглазов, куратор следж-хоккея от «Школы героев», инициированной губернатором Вячеславом Федорищевым, активно привлекает в команды новых игроков. Записаться на занятия следж-хоккеем можно по телефону: +7 996 732 79 26.

Встреча состоялась в рамках проекта «Вместе Победим», который реализуется с использованием гранта, предоставленного Фондом президентских грантов.

Фото Администрация Тольятти