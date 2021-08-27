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В Тольятти пройдут всероссийские соревнования по дзюдо «Кубок Губернатора Самарской области»

27 августа 2021 20:50
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По итогам турнира спортсменам присваивается спортивное звание «Мастер спорта России» при условии выполнения требований и норм Единой всероссийской спортивной классификации.

28 и 29 августа в Тольятти в спортивном комплексе «Труд» пройдут всероссийские соревнования по дзюдо «Кубок Губернатора Самарской области». У Кубка Губернатора — длинная и богатая история. Впервые турнир был проведен в 1988 году в Сызрани, это были соревнования на призы местного завода тяжелого машиностроения. В 2013 году турниру присвоен статус всероссийских соревнований.

Ежегодно в турнире принимают участие свыше 300 спортсменов из различных регионов России. Торжественное открытие состоится 28 августа в 17 часов в СК «Труд» Тольятти.

28 августа — весовые категории мужчины 73 кг, 81 кг, 90 кг, 100 кг, +100 кг; женщины 48 кг, 52 кг, 57 кг.

29 августа — весовые категории мужчины 60 кг, 66 кг, женщины 63 кг, 70 кг, 78 кг, +78 кг.

По итогам турнира спортсменам присваивается спортивное звание «Мастер спорта России» при условии выполнения требований и норм Единой всероссийской спортивной классификации.

 

Фото:   соцсети

Теги: дзюдо Тольятти

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