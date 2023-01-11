В Тольятти пройдет чемпионат России по сноукайтингу и фестиваль «Жигулёвское море»

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С 1 по 6 февраля на акватории Жигулевского моря пройдет чемпионат России по сноукайтингу, который соберет райдеров со всех уголков страны. Спортсмены будут соревноваться в прохождении марафонских дистанций на ледовой акватории в дисциплинах сноукайтинг-лыжи и сноукайтинг-доска. В эти дни также запланированы соревнования по кайт-фристайлу. Это молодое направление сноукайтинга, которое стремительно набирает обороты. Спортсмены своим мастерством удивляют не только зрителей, но и судей сложностью выполняемых элементов и хореографией, поставленной ветром.

Кроме того, 4 и 5 февраля организаторы приглашают на ледовую арену любителей парусного спорта для участия в традиционном XVII марафоне «Жигулевское море». На самой большой ледовой акватории Европы будет дан общий старт для прохождения «лепестковой» дистанции, которая доступна даже начинающим райдерам.

Завершатся соревнования фестивалем «Жигулевское море – 2023», в котором могут принять участие все поклонники активного образа жизни. В рамках фестиваля организаторами запланированы зимние забавы для детей и взрослых.

Мероприятия пройдут на новой набережной Тольятти, первая очередь которой открылась в конце 2022 года. Новое пространство Автозаводского района формировалась с учетом сложившихся городских традиций, природных и градостроительных особенностей территории, и конечно, пожеланий жителей энергичного, молодого, динамично развивающегося города.

Фото: пресс-служба правительства СО