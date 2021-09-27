В Сызрани завершился первый этап Кубка России по фигурному катанию сезона-2021/2022

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Вчера, 26 сентября, в сызранском ледовом дворце спорта «Роснефть Арена» завершился первый этап Кубка России по фигурному катанию сезона–2021/2022 и всероссийские соревнования «Сызранская ласточка».

Жителям Самарской области, неравнодушным к самому красивому виду спорта на льду, посчастливилось стать свидетелями выступлений звезд мирового фигурного катания. Создание благоприятных условий для развития спорта и ведения здорового образа жизни в крупных и малых городах Самарской области – одна из приоритетных задач стратегии лидерства Самарской области, разработанной по инициативе Губернатора Дмитрия Азарова на основе предложений, озвученных жителями губернии. Планомерная работа регионального Правительства в области спорта дает свои результаты – Самарская область принимает соревнования федерального и международного уровней в различных спортивных дисциплинах.

В завершившемся первом этапе Кубка России спортсмены Самарской области завоевали медали в танцах на льду. Тольяттинский фигурист Егор Базин, выступающий в паре с представительницей Московской области Елизаветой Худайбердиевой, стали безоговорочными победителями турнира. Их дуэт лидировал после ритмического танца (78,24 балла), а затем показал первый результат и в произвольной программе (118,26), набрав в сумме 196,50 балла.

«В Сызрани мы выступили очень достойно, переполняют эмоции. На каждых соревнованиях стараемся набираться необходимого опыта. Впереди у нас еще один Кубок России, плюс два «челленджера», которые пока окончательно не утверждены, а также в ноябре этап серии Гран-при в Сочи и в конце года чемпионат России в Санкт-Петербурге», – поделился впечатлениями по итогам выступления в Сызрани Егор Базин.

На втором месте представители самарской школы олимпийского резерва №1, тренирующиеся под руководством заслуженного тренера Российской Федерации Олега Судакова, – Ангелина Лазарева и Максим Прокофьев (155,29). Замкнули тройку лучших нижегородцы Ксения Ермакова и Владислав Пантелеев (110,20).

В танцах на льду по программе кандидатов в мастера спорта победила самарская пара, также воспитанники Олега Судакова – Ольга Мамченкова и Марк Волков. В сумме за два соревновательных дня дуэт получил 165,86 балла. Ребята опередили Алису Овсянкину и Матвея Самохина из Московской области (151,75), а также москвичей Анну Щербакову и Егора Гончарова (147,76). Вторая пара из Самарской области – Дарья Боброва и Егор Болдырев (СШОР №1) – заняла 11-е место.

В женском одиночном катании соревнования выиграла одна из претенденток на Олимпиаду–2022 в Пекине Елизавета Туктамышева. За прокат произвольной программы спортсменка получила 149,41 балла, в сумме за два соревновательных дня – 220,07. Кроме того, в турнире женщин-одиночниц приняла участие призер чемпионата мира-2021 Александра Трусова, которая лидировала по итогам короткой программы, несмотря на досадное падение, допущенное во время выполнения тройного акселя. Однако по медицинским показаниям спортсменка не смогла продолжить борьбу и снялась с соревнований. Второй стала Вероника Яметова (Свердловская область, 189,25), третьей - Станислава Молчанова (Краснодарский край, 178,22). Фигуристки из Самарской области в данном виде программы не выступали.

У мужчин лучшим одиночником стал 23-летний москвич Александр Самарин, по мнению экспертов фигурного катания, на сегодняшний день именно он является сильнейшим фигуристом страны. В сумме за короткую и произвольную программы Самарин получил 276,51 балла. Серебро завоевал Алексей Ерохов (г.Москва) c результатом 264,53 балла, а тройку лучших замкнул Роман Савосин (г.Москва) – 247,39. Уроженец Тольятти Андрей Лазукин, тренирующийся в Санкт-Петербурге под руководством Алексея Мишина, показал седьмой результат (209,01). В турнире юниоров (кандидаты в мастера спорта) воспитанник областной спортивной школы олимпийского резерва №1 Арсений Вихорев завершил выступление 18-м.

В парном катании лучший результат продемонстрировали серебряные призеры Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях Евгения Тарасова и Владимир Морозов (Республика Татарстан), в сумме получившие от судей 222,61 балла. Вторыми стали пермяки Юлия Артемьева и Михаил Назарычев (195,46), третьими – Карина Акопова и Никита Рахманин (Краснодарский край/Челябинская область, 193,57).