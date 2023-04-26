В Сызрани стартовали соревнования по мини-футболу среди команд ГУ МЧС ПФО

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Сегодня в Сызрани, на стадионе «Центральный» состоялось торжественное открытие соревнований по мини-футболу среди команд главных управлений МЧС России по субъектам Российской Федерации Приволжского федерального округа.

В соревнованиях принимают участие 14 команд. В их числе представители Нижегородской, Кировской, Пензенской, Оренбургской, Самарской, Саратовской, Ульяновской, областей и Пермского края, а также республик: Татарстан, Башкортостан, Марий Эл, Удмуртии, Мордовии, Чувашии.

С приветственным словом к участникам соревнований обратился начальник Главного управления МЧС России по Самарской области генерал-майор внутренней службы Олег Васильевич Бойко:

«Я рад приветствовать участников соревнований на самарской земле, в г. Сызрань. Стало уже доброй традицией проводить соревнования по мини-футболу, по пожарно-прикладному спорту в Самарской области. Желаю всем участникам соревнований честной борьбы, справедливого судейства, и пусть победит сильнейший!"

С напутственными словами к спортсменам-огнеборцам обратился и глава Сызрани Анатолий Евгеньевич Лукиенко:

«Уважаемые участники турнира! Приветствую вас в городе Сызрань, городе трудовой доблести. В этом году наш город отмечает свои юбилей – 340 лет со дня основания. Проведение соревнований такого уровня на сызранской земле является большой честью для нас. Уверен, что турнир по мини-футболу пройдет с не менее спортивным азартом и мастерством, чем в прошлом году. Желаю участникам соревнований спортивной удачи и профессионального судейства».

После завершения торжественной части стартовали первые матчи группового турнира за выход в 1/4 финала.

Команда Самарской области вышла в четвертьфинал, обыграв в групповом этапе 2 команды соперников из Мордовии и Татарстана, и сыграв вничью с командой Чувашии.

Кроме самарской команды в 1/4 финала вышли команды Пензенской, Нижегородской, Кировской, Саратовской областей, Пермского края, Республик Мордовия и Башкортостан.

Завтра, с 10.00 до 14.00 (по московскому времени), пройдут финальные матчи соревнований по мини-футболу, после которых начнется церемония награждения команд-победителей и торжественное закрытие состязаний, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО